Le lancement du Galaxy Z Trifold en Corée du Sud ressemble à s'y méprendre à une pièce de théâtre parfaitement répétée. Les stocks s'évaporent en quelques minutes, les clients trépignent, et pourtant les chaînes de production tournent au ralenti. Ce n'est pas un accident industriel, c'est un plan. Samsung a délibérément choisi de ne fabriquer qu'une poignée d'exemplaires, oscillant entre 20 000 et 30 000 unités pour la planète entière. Une goutte d'eau pour le géant de Séoul.

Pourquoi tant de retenue pour un appareil qui déchaîne les passions ? La réponse est d'un pragmatisme froid : ce téléphone coûte une fortune à produire, rapporte des miettes, et son mécanisme reste une source d'angoisses pour les ingénieurs. Le constructeur préfère frustrer les acheteurs plutôt que de gérer un service après-vente inondé de retours.