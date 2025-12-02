De manière assez caractéristique, il devrait faire quasiment le même poids que son prédécesseur (164 grammes contre 162 pour le Galaxy S25), et devrait être très légèrement plus fin, passant de 7,2 à 6,9 mm. Il aura par ailleurs droit à une batterie un peu plus grande (4 300 contre 4 000 mAh).

Et si vous trouvez que les changements sont légers, vous n'êtes pas prêt pour le Galaxy S26 Plus, qui lui diffère de son prédécesseur seulement sur son processeur (et les 4 grammes en plus qu'il prend) :

Écran QHD de 6,7 pouces ;

Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600 ;

Batterie de 4900 mAh (charge de 45W) ;

Mémoire de 256 ou 512 Go ;

RAM de 12 Go ;

Triple capteur arrière de 50+12+10 Mpx ;

Caméra selfie de 12 Mpx ;

Poids de 194 grammes.

Alors, est-ce que la puissance du dernier processeur de Qualcomm suffira à attirer les clients, si ces fiches techniques se confirmaient ?