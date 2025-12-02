Dans quelques mois, Samsung va lancer sa toute nouvelle série de smartphones haut de gamme, les Galaxy S26. Et deux des modèles prévus se dévoilent totalement aujourd'hui.
Samsung a dû gérer un petit imprévu ces derniers mois, avec le peu de succès de son Galaxy S25 Edge, qui l'a obligé à repenser sa série programmée pour 2026. Résultat, au lieu de la découvrir au mois de janvier, comme c'est devenu assez traditionnel, l'an prochain, l'on devra patienter jusqu'au 25 février. Mais au moins, dès aujourd'hui, on saura ce que ces téléphones ont dans le ventre.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Le Samsung Galaxy S26 va bénéficier du Snapdragon 8 Elite Gen 5
Il faut être honnête. Samsung n'apportera pas de changements importants pour ses prochains smartphones haut de gamme. En tout cas, c'est ce qu'on peut clairement comprendre en jetant un œil à cette nouvelle fuite massive signée IceUniverse, qui vient de publier les fiches techniques complètes des Galaxy S26.
Pour ce qui est du smartphone de base Galaxy S26, la principale avancée sera ainsi à noter du côté de son processeur, le dernier Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. La fiche technique entière est la suivante :
- Écran FHD+ de 6,3 pouces ;
- Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600 ;
- Batterie de 4300 mAh (charge de 25 W) ;
- Mémoire de 256 ou de 512 Go ;
- RAM de 12 Go ;
- Triple capteur arrière 50+12+10 Mpx ;
- Caméra selfie de 12 Mpx.
Encore moins de changement pour le Galaxy S26 Plus
De manière assez caractéristique, il devrait faire quasiment le même poids que son prédécesseur (164 grammes contre 162 pour le Galaxy S25), et devrait être très légèrement plus fin, passant de 7,2 à 6,9 mm. Il aura par ailleurs droit à une batterie un peu plus grande (4 300 contre 4 000 mAh).
Et si vous trouvez que les changements sont légers, vous n'êtes pas prêt pour le Galaxy S26 Plus, qui lui diffère de son prédécesseur seulement sur son processeur (et les 4 grammes en plus qu'il prend) :
- Écran QHD de 6,7 pouces ;
- Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600 ;
- Batterie de 4900 mAh (charge de 45W) ;
- Mémoire de 256 ou 512 Go ;
- RAM de 12 Go ;
- Triple capteur arrière de 50+12+10 Mpx ;
- Caméra selfie de 12 Mpx ;
- Poids de 194 grammes.
Alors, est-ce que la puissance du dernier processeur de Qualcomm suffira à attirer les clients, si ces fiches techniques se confirmaient ?