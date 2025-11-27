En septembre dernier, le géant américain présentait sa Snapdragon 8 Elite Gen 5, destinée à équiper les smartphones Android les plus premium. Ce 16 novembre, il a levé le voile sur sa petite sœur, une version plus raisonnable mais clairement pas au rabais. Moins puissante sur le papier, elle reprend pourtant la grande majorité des innovations de l'Elite avec l'objectif assumé de viser le très large public qui n'a pas besoin d’un monstre de calcul pour utiliser son téléphone au quotidien.