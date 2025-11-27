Qualcomm dévoile la Snapdragon 8 Gen 5, une puce haut de gamme pensée pour rendre les futurs smartphones Android plus rapides et plus intelligents. Une sorte de version quasi Elite, qui reprend l'essentiel du modèle phare sans en payer le prix fort.
En septembre dernier, le géant américain présentait sa Snapdragon 8 Elite Gen 5, destinée à équiper les smartphones Android les plus premium. Ce 16 novembre, il a levé le voile sur sa petite sœur, une version plus raisonnable mais clairement pas au rabais. Moins puissante sur le papier, elle reprend pourtant la grande majorité des innovations de l'Elite avec l'objectif assumé de viser le très large public qui n'a pas besoin d’un monstre de calcul pour utiliser son téléphone au quotidien.
L'essentiel est là
Gravée en 3 nm par TSMC, la Snapdragon 8 Gen 5 adopte la même structure que la Snapdragon 8 Gen 5 avec deux cœurs Oryon haut débit et six cœurs Oryon « performance ». Les différences se jouent surtout sur les fréquences. Le Snapdragon 8 Gen 5 monte jusqu’à 3,8 GHz sur ses cœurs principaux, contre 4,6 GHz sur la version Elite.
Même logique pour la partie graphique : la puce utilise aussi un GPU Adreno de nouvelle génération mais dans une configuration allégée, avec deux blocs de calcul au lieu de trois. Concrètement, le processeur reste largement assez rapide pour tout ce qu'on lui demandera, sans pour autant viser la performance extrême recherchée par les gamers assidus ou les adeptes de modèles IA très lourds.
Quelques concessions existent aussi côté mémoire et modem. La nouvelle puce ne dispose pas de stockage UFS 4.1, tandis que son modem X80 s'avère légèrement moins rapide que celui de la version haut de gamme. Dans la pratique, ces différences resteront invisibles pour la majorité des utilisateurs. La puce prend également en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0 et l'Ultra Wide Band, en plus d'un support satellite intégré.
Photo, vidéo, IA : ce qui change
Côté photo, Qualcomm reprend la même base que sur son modèle Elite : un triple ISP 20 bits, capable de mieux gérer la lumière, les couleurs et les scènes complexes. De quoi offrir des photos de nuit plus propres, une meilleure dynamique, et un traitement plus rapide des images. Le processeur vidéo, lui, prend en charge l'enregistrement jusqu’en 4K à 120 images par seconde, ainsi que de nouveaux modes comme Night Vision 3.0. Seule exception notable : l'absence de 8K, un luxe réservé à l'Elite.
Et bien sûr, l'entreprise met aussi l'accent sur l'intelligence artificielle embarquée. Le NPU Hexagon gagne 46 % de performances, ce qui permet aux smartphones de traiter davantage d'actions en local. Grâce au Sensing Hub, le téléphone peut même détecter quand vous le prenez en main et réveiller l'assistant automatiquement.
Qualcomm annonce que les premiers smartphones équipés de son nouveau fleuron arriveront dans les prochaines semaines. Plusieurs marques sont déjà prêtes : iQOO, Motorola, vivo ou encore Honor. Mais c'est OnePlus qui devrait ouvrir le bal avec son OnePlus 15R, attendu avant la fin de l’année.