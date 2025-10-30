Qualcomm se prépare déjà pour sa prochaine puce dédiée aux smartphones haut de gamme, la Snapdragon 8 Elite Gen 6. Une puce qui devrait afficher des performances au sommet... mais à un certain prix.
À la mi-septembre dernière, Qualcomm officialisait sa puce pour smartphone la plus puissante, la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, très vite apparue dans la réalité avec son intégration dans la nouvelle série de téléphones haut de gamme de Xiaomi, les Xiaomi 17. Mais si cette puce va être attendue pour les prochains appareils Android les plus puissants, Qualcomm n'a pas perdu de temps pour avancer son successeur, qu'un leaker vient de détailler.
Un processeur gravé avec le meilleur de la technologie de TSMC
L'an prochain, Qualcomm sortira sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 6, qui devrait représenter un bond en avant niveau performances. C'est en tout cas ce dont on peut déduire des informations fournies sur la plateforme chinoise Weibo par le leaker Digital Chat Station, qui a souvent de bonnes informations d'insider dans le domaine.
Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 bénéficierait ainsi du meilleur procédé de gravure de TSMC, le protocole N2P, qui est une amélioration du premier node N2 - premier protocole du fondeur pour la gravure en 2 nanomètres. Pour juger de l'avancée, il faut rappeler que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est lui gravé avec un procédé en 3 nm. Comme le rapporte Android Central, en passant directement à cette seconde génération de la technologie en 2 nm, la puce de Qualcomm va bénéficier d'une hausse de 18% des performances et d'une consommation énergétique réduite de 36% par rapport à une puce gravée avec son protocole à 3 nm.
Le prix du Snapdragon 8 Elite Gen 6 devrait faire mal
Un effort de miniaturisation va par ailleurs être effectué, avec une densité de transistors augmentée par un facteur de 1,15x par rapport à la génération à 3 nm. Enfin, Qualcomm va faire en sorte que le Snapdragon 8 Elite Gen 6 prenne en charge les standards LPDDR6 et UFS 5.0, ce qui devrait rendre les smartphones équipés de cette puce plus rapides.
Évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que toutes ces améliorations soient gratuites. Le leaker Digital Chat Station a ainsi indiqué que la puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 devrait voir son prix augmenter de manière conséquente. Une hausse de tarif dont on commence à avoir (malheureusement) l'habitude avec Qualcomm, et que l'on s'attend à voir répercutée sur... le consommateur. Autant dire que votre prochain smartphone haut de gamme devrait être bien plus performant, et faire bien plus mal au portefeuille à l'achat.