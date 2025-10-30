L'an prochain, Qualcomm sortira sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 6, qui devrait représenter un bond en avant niveau performances. C'est en tout cas ce dont on peut déduire des informations fournies sur la plateforme chinoise Weibo par le leaker Digital Chat Station, qui a souvent de bonnes informations d'insider dans le domaine.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 bénéficierait ainsi du meilleur procédé de gravure de TSMC, le protocole N2P, qui est une amélioration du premier node N2 - premier protocole du fondeur pour la gravure en 2 nanomètres. Pour juger de l'avancée, il faut rappeler que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est lui gravé avec un procédé en 3 nm. Comme le rapporte Android Central, en passant directement à cette seconde génération de la technologie en 2 nm, la puce de Qualcomm va bénéficier d'une hausse de 18% des performances et d'une consommation énergétique réduite de 36% par rapport à une puce gravée avec son protocole à 3 nm.