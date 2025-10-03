Xiaomi a de quoi être heureux. À peine lancée, la nouvelle série de smartphones haut de gamme connaît une énorme succès du côté de la Chine !
Il y a environ une semaine, Xiaomi nous présentait ses nouveaux téléphones haut de gamme de la série Xiaomi 17, qui avaient pour particularité de bénéficier d'un second écran dans le dos pour les déclinaisons Pro. Des appareils qui sortent à peine après ceux très attendus d'Apple, et qui empruntent même leur nom à la dernière gamme d'iPhone. Autant de précisions qui n'ont semble-t-il eu aucun impact sur leur désirabilité.
Déjà 1 million de Xiaomi 17 vendus depuis le lancement
Si vous vous posiez la question, oui, clairement, les Xiaomi 17 intéressent le public. C'est ce qu'on apprend grâce à un message posté par le PDG du constructeur chinois, Lu Weibing, sur le réseau social Weibo. Un message dans lequel il se félicite de l'attractivité de ces appareils.
En effet, alors qu'ils ne sont disponibles à la vente que depuis quelques jours, les appareils de la série Xiaomi 17 ont déjà dépassé le seuil des 1 million d'unités vendues ! « Un rythme plus rapide que celui des générations précédentes ! » a précisé le patron de la boîte, ce qui n'est pas rien quand on se souvient du succès que furent les appareils de la série Xiaomi 15.
La production augmentée pour faire face à la demande
Résultat, Xiaomi doit appuyer sur l'accélérateur au niveau de la production. « Nous travaillons d'arrache-pied pour augmenter la production et les stocks afin que chacun puisse se procurer ce téléphone au plus vite » précise en ce sens Lu Weibing.
Un succès qui n'est pas si étonnant que cela. Car, pour rappel, les Xiaomi 17 ne se résument pas à l'étonnant écran secondaire. Ils bénéficient tous du SoC dernière génération Snapdragon 8 Elite Gen 5 et d'une batterie exceptionnelle, allant de 6 300 mAh pour le Xiaomi 17 Pro à 7 000 mAh pour le Xiaomi 17 jusqu'à 7 500 mAh enfin pour le Xiaomi 17 Pro Max. De quoi faire saliver ceux qui attendent sa commercialisation en France.