Si vous vous posiez la question, oui, clairement, les Xiaomi 17 intéressent le public. C'est ce qu'on apprend grâce à un message posté par le PDG du constructeur chinois, Lu Weibing, sur le réseau social Weibo. Un message dans lequel il se félicite de l'attractivité de ces appareils.

En effet, alors qu'ils ne sont disponibles à la vente que depuis quelques jours, les appareils de la série Xiaomi 17 ont déjà dépassé le seuil des 1 million d'unités vendues ! « Un rythme plus rapide que celui des générations précédentes ! » a précisé le patron de la boîte, ce qui n'est pas rien quand on se souvient du succès que furent les appareils de la série Xiaomi 15.