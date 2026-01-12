Les amoureux de Samsung vont devoir attendre. C'est ce que nous dévoile une information communiquée par Dealabs France. « D'après nos informations, tous les modèles de la série Galaxy S26 et leur gamme d'accessoires seront disponibles en Europe à partir du 11 mars 2026 », a-t-il ainsi été affirmé.

Une date de commercialisation qui serait, toujours selon la même source, normalement la même pour les autres régions du monde. Samsung devrait ainsi profiter de la première dizaine de jours du mois de mars pour mettre le paquet sur le marketing et construire un élan autour des trois smartphones de la série, avant le début effectif de la mise en vente.