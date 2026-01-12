La nouvelle série de smartphones haut de gamme Samsung Galaxy S26 va sortir au cours du premier trimestre 2026. Mais si vous l'attendiez, sachez que vous ne risquez pas de voir ces smartphones apparaître dans votre magasin dans les prochaines semaines.
Avec le succès incroyable rencontré par les iPhone 17, Samsung va devoir mettre le paquet avec ses prochains Galaxy S26. Malheureusement, à cause du raté de la version Edge qui a obligé à revenir rapidement à la version Plus, le fabricant sud-coréen a dû décider de lancer ces nouveaux smartphones un peu plus tard que d'habitude. Et en France, cela devrait se traduire par une disponibilité loin d'être immédiate.
Une sortie en France programmée pour le 11 mars
Les amoureux de Samsung vont devoir attendre. C'est ce que nous dévoile une information communiquée par Dealabs France. « D'après nos informations, tous les modèles de la série Galaxy S26 et leur gamme d'accessoires seront disponibles en Europe à partir du 11 mars 2026 », a-t-il ainsi été affirmé.
Une date de commercialisation qui serait, toujours selon la même source, normalement la même pour les autres régions du monde. Samsung devrait ainsi profiter de la première dizaine de jours du mois de mars pour mettre le paquet sur le marketing et construire un élan autour des trois smartphones de la série, avant le début effectif de la mise en vente.
La présentation officielle pourrait avoir lieu le 25 février
En effet, il faut noter que si vous allez devoir encore attendre quasiment deux mois avant de pouvoir glisser l'un de ces appareils dans votre poche, la première présentation officielle aura lieu plus tôt. Dealabs, qui suit là plusieurs autres informations ayant fuité sur le web ces derniers temps, explique que la conférence Unpacked de 2026 devrait se tenir le 25 février.
Un événement qui, précisément, devrait avoir lieu aux environs de 19 h (heure de Paris). Il se déroulerait donc environ deux semaines avant le début des ventes. Reste à voir maintenant quand commenceront les précommandes des Galaxy S26, Galaxy S26 Plus et Galaxy S26 Ultra.