Le constructeur coréen aurait mis fin au développement du successeur du Galaxy S25 Edge, après des ventes décevantes et un intérêt limité des consommateurs pour ce format.
Chez Samsung, exit les smartphones ultra fins pour 2025. Selon des sources relayées le 22 décembre 2025, le constructeur coréen aurait annulé le développement du Galaxy S26 Edge, successeur prévu du modèle lancé cette année. Les ventes insuffisantes du S25 Edge et le désintérêt relatif des acheteurs pour les designs ultra-minces motiveraient cette décision.
Un Galaxy S26+ à la place ?
Les premières rumeurs évoquaient un remplacement pur et simple du Galaxy S26+ par une version Edge actualisée pour 2026. Cette orientation initiale s'est ensuite transformée en approche bien plus timide. Samsung conditionnant la suite du projet aux performances commerciales du S25 Edge. Les dernières informations indiquent désormais un abandon complet du développement.
Le Galaxy S25 Edge, commercialisé cette année, se concentrait sur un positionnement ultra fin. Cette orientation technique toutefois, imposait certaines contraintes au smartphone, notamment au niveau de la batterie.
Des compromis importants
La batterie de 3900 mAh équipant le S25 Edge a fait l'objet de critiques concernant son autonomie en usage quotidien. À titre de comparaison, le Galaxy S25+ standard intègre une batterie de 4900 mAh, soit une capacité supérieure de 25 %.
- Excellent écran
- Qualité des photos / vidéo (hors ultra grand-angle)
- Construction soignée
L'appareil photo est également très différent. En effet, le S25 Edge ne dispose pas de téléobjectif, contrairement aux modèles Plus et Ultra de la gamme. Cette absence limite les capacités de zoom optique de l'appareil.
La dissipation thermique représente une contrainte supplémentaire inhérente aux châssis fins. L'espace réduit disponible pour les solutions de refroidissement peut affecter les performances soutenues du processeur lors de tâches intensives.
L'iPhone Air aussi dans une situation compliquée
Si Samsung a du mal avec son Galaxy S25 Edge, ne pensez pas que la concurrence fait mieux. L'iPhone Air, concurrent principal du smartphone ultrafin de Samsung, se vend mal.
Il se vend d'ailleurs si mal, qu'Apple souhaite en arrêter la production et ne pense pas le renouveler. Les promesses de finesse n'ont fait qu'entacher les smartphones ultra-slim. Batterie, appareil photo, ces deux composants essentiels en 2025 ne sont pas au niveau, les utilisateurs boudent alors ces smartphones.