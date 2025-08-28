Programmée à J-5 de la keynote d’Apple et à la veille de la conférence de presse berlinoise, la présentation s’installe au cœur du calendrier high-tech. Samsung parie sur le battage médiatique de l’IFA pour prolonger son annonce et occuper durablement l’actualité. Le communiqué promet la « prochaine évolution des Galaxy Tab » ; les modèles S11 devraient adopter des écrans OLED 120 Hz, des puces Exynos 2500 gravées en 3 nm et le moteur Galaxy AI pour le résumé de notes ou la traduction instantanée. Cette intégration logicielle vise à consolider l’écosystème Galaxy face à l’iPadOS 18 attendu cet automne.

Jusqu’au jour J, un formulaire de pré-inscription offre un bon d’achat convertible en accessoires ou en surclassement de stockage. L’opération, sans acompte, permet à Samsung de sonder la demande tout en alimentant sa base clients avant l’ouverture des pré-commandes officielles. Comme annoncé il y a quelques jours, la firme de Tim Cook lèvera le voile sur sa nouvelle gamme le 9 septembre.