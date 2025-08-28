Deux jours avant l’IFA de Berlin et cinq jours avant la grand-messe d’Apple, Samsung donne rendez-vous le 4 septembre pour dévoiler ses prochaines tablettes haut de gamme et un nouveau membre de la famille Galaxy S25. La marque accompagne son invitation d’un crédit de réservation de 50 dollars pour attirer les premiers acheteurs.
L’événement sera diffusé en livestream à 11 h 30 (Paris) sur les canaux officiels de Samsung, dans une séquence de rentrée déjà marquée par les teasers autour de l’iPhone 17 attendu le 9 septembre. Les observateurs y voient la volonté du géant coréen de capter l’attention avant Cupertino, tout en prenant de l’avance médiatique sur l’IFA. Les rumeurs évoquent une Galaxy S25 FE et une série Galaxy Tab S11 pensées pour la Galaxy AI, l’assistant d’IA maison dévoilé au printemps.
Galaxy Event : lever de rideau avant l’IFA
Programmée à J-5 de la keynote d’Apple et à la veille de la conférence de presse berlinoise, la présentation s’installe au cœur du calendrier high-tech. Samsung parie sur le battage médiatique de l’IFA pour prolonger son annonce et occuper durablement l’actualité. Le communiqué promet la « prochaine évolution des Galaxy Tab » ; les modèles S11 devraient adopter des écrans OLED 120 Hz, des puces Exynos 2500 gravées en 3 nm et le moteur Galaxy AI pour le résumé de notes ou la traduction instantanée. Cette intégration logicielle vise à consolider l’écosystème Galaxy face à l’iPadOS 18 attendu cet automne.
Jusqu’au jour J, un formulaire de pré-inscription offre un bon d’achat convertible en accessoires ou en surclassement de stockage. L’opération, sans acompte, permet à Samsung de sonder la demande tout en alimentant sa base clients avant l’ouverture des pré-commandes officielles. Comme annoncé il y a quelques jours, la firme de Tim Cook lèvera le voile sur sa nouvelle gamme le 9 septembre.
En intercalant son événement, Samsung compte capter les utilisateurs Android indécis par une politique de bonus financiers et de trade-in agressifs. Apple, de son côté, table sur la fidélité de sa base et l’intégration matérielle-logicielle de ses terminaux pour maintenir son attrait. Entre la Galaxy S25 FE, pont potentiel vers la S26 de début 2026, et les iPhone 17 Pro censés inaugurer un châssis en titane allégé, la compétition s’annonce serrée.
Source : Samsung