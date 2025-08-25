Samsung élargit sa gamme avec la Galaxy Tab S10 Lite, une déclinaison plus accessible de la gamme Tab S10 qui intègre toute la suite Galaxy AI.
- Samsung lance la Galaxy Tab S10 Lite le 4 septembre 2025, une tablette plus abordable pour concurrencer l'iPad.
- Écran 10,9" Vision Booster 90 Hz LED, Exynos 1380, 8 000 mAh, S Pen inclus et Wi‑Fi 6.
- Intègre Galaxy AI (Entourer pour Chercher, Bixby/Gemini via clavier), tarifs: dès 399€ (128 Go Wi‑Fi).
Le marché des tablettes continue de se renouveler avec des modèles destinés à séduire un public plus large. Alors que les versions haut de gamme dominent encore le segment, les constructeurs cherchent à proposer des appareils plus abordables, sans renoncer aux fonctionnalités avancées. C’est dans cette optique que Samsung lance la Galaxy Tab S10 Lite. Cette tablette, qui vient se confronter frontalement à l'iPad d'Apple, propose une fiche technique soignée pour son prix, et se distingue notamment par l'intégration de Galaxy AI, la suite d'outils d'intelligence artificielle de la marque.
Un processeur modeste, mais du Wi-Fi 6 et un écran LED 90 Hz
La Galaxy Tab S10 Lite mise sur un écran de 10,9 pouces, équipé de la technologie Vision Booster et capable d’atteindre 600 nits de luminosité. À moins de 400€ pour la version de base, Samsung troque ses habituelles dalles Super AMOLED pour une dalle LED 90 Hz, moins performante, mais aussi moins chère.
Sous son format compact, la tablette embarque un processeur Exynos 1380. Malgré ses performances plus modestes, Samsung met en avant la fluidité de navigation, qu’il s’agisse de passer d’un onglet à l’autre ou de lancer plusieurs outils en parallèle. Une batterie de 8 000 mAh complète cet ensemble, avec une charge rapide qui prolonge l’autonomie sur une journée entière d’usage intensif.
Elle dispose également d'une puce Wi-Fi 6 pour la connectivité au réseau sans-fil, et de 6 Go de RAM pour la version 128 Go de stockage (8 Go pour la déclinaison 256 Go). Une version cellulaire 5G sera aussi proposée pour les plus nomades.
Galaxy AI et Gemini au cœur de l'expérience
C'est la nouveauté la plus importante apportée par cette nouvelle tablette. Contrairement aux modèles FE, la Galaxy Tab S10 Lite intègre également plusieurs services liés à Galaxy AI. Parmi eux, la fonction Entourer pour Chercher avec Google, qui permet de lancer une recherche instantanée en entourant un mot ou une image sur l’écran. Les utilisateurs peuvent aussi activer Bixby ou Gemini via une touche dédiée du clavier Book Cover (vendu séparément) pour obtenir de l’aide ou trouver de l’inspiration plus rapidement.
La tablette est livrée avec le S Pen, qui offre une écriture précise et réactive pour la prise de notes rapide ou la réalisation de croquis, mais aussi son intégration dans Samsung Notes. Ce dernier inclut des fonctions avancées comme la saisie manuscrite assistée ou le calcul automatique d’équations, facilitant aussi bien le travail scolaire que professionnel.
Vous l'aurez compris, Samsung veut, avec cette Galaxy Tab S10 Lite, affronter frontalement l'iPad à l'approche de la rentrée. La tablette d'Apple est proposée à un prix similaire, mais ne dispose pas de suite IA intégrée, et l'Apple Pencil est proposé en option. Le constructeur coréen s'adresse ici aux étudiants qui pourraient investir dans une machine légère et polyvalente.
La Galaxy Tab S10 Lite sera disponible à partir du 4 septembre 2025, dans trois coloris : gris, argent et corail à partir de 399€ pour le modèle 128 Go Wi-Fi et 459€ pour le modèle 5G. Comptez 460€ et 529€ pour les modèles 256 Go. Sortie prévue le 4 septembre prochain.