C'est la nouveauté la plus importante apportée par cette nouvelle tablette. Contrairement aux modèles FE, la Galaxy Tab S10 Lite intègre également plusieurs services liés à Galaxy AI. Parmi eux, la fonction Entourer pour Chercher avec Google, qui permet de lancer une recherche instantanée en entourant un mot ou une image sur l’écran. Les utilisateurs peuvent aussi activer Bixby ou Gemini via une touche dédiée du clavier Book Cover (vendu séparément) pour obtenir de l’aide ou trouver de l’inspiration plus rapidement.

La tablette est livrée avec le S Pen, qui offre une écriture précise et réactive pour la prise de notes rapide ou la réalisation de croquis, mais aussi son intégration dans Samsung Notes. Ce dernier inclut des fonctions avancées comme la saisie manuscrite assistée ou le calcul automatique d’équations, facilitant aussi bien le travail scolaire que professionnel.

Vous l'aurez compris, Samsung veut, avec cette Galaxy Tab S10 Lite, affronter frontalement l'iPad à l'approche de la rentrée. La tablette d'Apple est proposée à un prix similaire, mais ne dispose pas de suite IA intégrée, et l'Apple Pencil est proposé en option. Le constructeur coréen s'adresse ici aux étudiants qui pourraient investir dans une machine légère et polyvalente.

La Galaxy Tab S10 Lite sera disponible à partir du 4 septembre 2025, dans trois coloris : gris, argent et corail à partir de 399€ pour le modèle 128 Go Wi-Fi et 459€ pour le modèle 5G. Comptez 460€ et 529€ pour les modèles 256 Go. Sortie prévue le 4 septembre prochain.