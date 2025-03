On y trouvera donc la version « light » de Gemini, qui ne prend pas en charge les tâches interapplications. Il sera accompagné de l’habituel « entourer pour chercher », de la Now Bar (qui prodigue des conseils et rappels en fonction du moment de la journée) et de fonctions liées à la photographie : Best face pour réussir les photos de groupe et Object Eraser qui efface des objets de la scène). Le A56 bénéficie en bonus d’Auto Tri, une fonction de montage vidéo assistée par l’IA.