Écouteurs les plus avancés du catalogue Nothing, les Ear (3) constituent une réelle montée en gamme pour le constructeur britannique, qui s’attaque à des marques déjà bien implémentées, pour un tarif plus raisonnable.
Annoncés mi-septembre, les Ear (3) sont enfin disponibles sur les différentes plateformes de vente. Une bonne occasion pour vous inviter à consulter notre test complet sur ces écouteurs Nothing.
Une suite logique pour la marque
Premier produit lancé par Nothing (en 2021), les Ear (1) constituaient un premier jalon pour Nothing, qui se démarqua instantanément de la masse par la dose de transparence apportée à chacune de ses créations, et par une approche tournée vers le rapport performances/prix, chose également valable à travers sa gamme Phone.
Après l’arrivée d’un modèle encore plus abordable, les Ear (a), ainsi que des Ear, suite des premiers Ear (1), la marque de Carl Pei changea légèrement sa stratégie. D’un côté, l’arrivée de CMF by Nothing, une sous-marque proposant des produits encore plus accessibles, de l’autre une montée en gamme, brillamment illustrée par son premier casque audio, l’excellent Nothing Headphone (1).
Assez logiquement, si CMF permet à Nothing de s’intégrer davantage dans le segment très abordable, la série Ear devient plus ambitieuse. Les Ear (3) se veulent ainsi plus premium (boite avec construction en aluminium), avec un ANC plus avancé, une puce Bluetooth plus moderne, et évidemment une architecture sonore plus haut de gamme.
Vendus à 179 euros, ces true wireless sont moins dispendieux que les autres haut de gamme de chez Apple, Sony, Samsung ou Bose. Avec des résultats équivalents ou supérieurs ? Notre test est là pour y répondre.