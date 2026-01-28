Les filtres de confidentialité en plastique existent depuis des années, mais ils ont tous le même défaut : ils assombrissent l'écran et dégradent les couleurs en permanence. Samsung a choisi une autre voie en développant une solution activable à la demande, directement intégrée à la dalle OLED. La firme sud-coréenne détaille enfin comment cette technologie fonctionne réellement.

L'utilisateur peut activer le Galaxy Privacy Layer de manière globale ou le restreindre à certaines applications uniquement. Plus fort encore, Samsung promet une granularité inédite : il devient possible de protéger uniquement certaines zones de l'interface, comme les notifications qui surgissent en haut de l'écran. Dans les vidéos de démonstration publiées par la marque, on voit clairement qu'une seule notification reste masquée aux angles latéraux tandis que le reste de l'affichage demeure visible. Une approche « sur mesure » que l'on peut ajuster ou désactiver complètement, loin du mode tout ou rien des filtres physiques.