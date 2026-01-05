L'information nous vient tout droit des lignes de code de la future interface One UI 8.5, corroborée par plusieurs fuites industrielles récentes. Samsung compte intégrer une technologie baptisée « Flex Magic Pixel » directement au cœur de la dalle du Galaxy S26 Ultra. Le principe est d’une simplicité biblique, mais d’une complexité technique folle : modifier électriquement l’angle de vision des pixels OLED à la demande. Concrètement, lorsque vous activez ce mode, l’écran reste parfaitement lisible pour vous, qui êtes en face, mais devient totalement noir ou flou pour toute personne située à plus de 30 degrés sur les côtés.​

Ce n'est pas tout. Samsung ne se contente pas d'un simple interrupteur on/off dans le volet des raccourcis. Le système s'appuierait sur une couche d'intelligence artificielle capable de détecter votre contexte. Vous ouvrez votre application bancaire ou une messagerie sécurisée ? Le téléphone restreint automatiquement les angles de vision. Mieux encore, certains rapports indiquent que l'appareil pourrait repérer si vous êtes dans un environnement bondé, comme un métro aux heures de pointe, pour activer cette protection sans que vous ayez à lever le petit doigt.