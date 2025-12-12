C’est une petite révolution qui se dessine sur les écrans des smartphones sud-coréens. Loin d’une simple mise à jour de sécurité ou de performances, la version bêta de One UI 8.5 (basée sur Android 16) dévoile une refonte graphique majeure. Samsung semble avoir décidé que l'avenir de son identité visuelle ne résidait plus uniquement dans le flat design ou le Material Design, mais dans le retour de la profondeur et de la transparence. En somme, les codes esthétiques chers à son rival de Cupertino.