La guerre des interfaces prend un nouveau tournant. Alors que la bêta de One UI 8.5 vient d'ouvrir ses portes, les premiers aperçus confirment une rumeur persistante : Samsung s'éloigne des standards de Google pour embrasser une esthétique étonnamment proche du "Liquid Glass" d'Apple. Une métamorphose visuelle qui ne laisse personne indifférent.
C’est une petite révolution qui se dessine sur les écrans des smartphones sud-coréens. Loin d’une simple mise à jour de sécurité ou de performances, la version bêta de One UI 8.5 (basée sur Android 16) dévoile une refonte graphique majeure. Samsung semble avoir décidé que l'avenir de son identité visuelle ne résidait plus uniquement dans le flat design ou le Material Design, mais dans le retour de la profondeur et de la transparence. En somme, les codes esthétiques chers à son rival de Cupertino.
L’effet "Liquid Glass" : Samsung s'inspire largement
Ce qui frappe dès les premières minutes d'utilisation de cette bêta, c'est l'introduction massive d'éléments flottants. Samsung délaisse les blocs statiques pour une interface plus "aérienne". Cette philosophie, directement inspirée du Liquid Glass, se manifeste par une utilisation subtile de la transparence et des effets de flou pour créer une hiérarchie visuelle claire.
Concrètement, cela se traduit par des changements ergonomiques notables :
- Contrôles flottants : Dans les Paramètres, le bouton "Retour" ne semble plus collé à l'interface mais flotte au-dessus du contenu, ajoutant une impression de fluidité lors de la navigation
- Barres de navigation arrondies l'application Téléphone abandonne ses lignes strictes pour des barres de commandes arrondies et détachées du fond de l'écran
L'objectif est clair : moderniser l'expérience utilisateur en donnant une sensation de légèreté, là où One UI commençait parfois à s'alourdir visuellement.
Entre profondeur et lisibilité : un équilibre délicat
Si l'inspiration est évidente, Samsung ne se contente pas de copier-coller. Quand on regarde l'application Calculatrice, cette dernière est particulièrement révélatrice de ce nouveau design. Les touches adoptent désormais un aspect "surélevé" avec un effet 3D lors de la pression.
Cependant, le géant coréen joue la carte de la prudence. Contrairement à certaines tentatives passées d'autres constructeurs, Samsung maîtrise l'usage de la transparence. L'idée n'est pas de transformer votre écran en une vitre illisible, mais d'ajouter de la profondeur sans sacrifier la lisibilité. L'application Galerie, par exemple, utilise ces effets de Liquid Glass pour mettre en valeur les photos sans perturber l'utilisateur.
Le divorce avec le Material Design de Google ?
Ce virage esthétique nous apporte une question : Samsung cherche-t-il à couper le cordon visuel avec Google ? Alors que la firme de Mountain View pousse son design Material 3 Expressive (très coloré et plat), Samsung prend la direction opposée avec des textures plus riches et vitreuses.
Les premières réactions des testeurs sont d'ailleurs mitigées. Si certains saluent ce coup de jeune qui donne un aspect "premium" à l'interface, d'autres puristes d'Android regrettent l'éloignement des standards de l'OS et cette ressemblance croissante avec iOS. Ce fossé esthétique pourrait compliquer la tâche des développeurs tiers qui tentent d'harmoniser leurs applications avec le système.
La version finale de One UI 8.5 est attendue pour début 2026, probablement pour accompagner le lancement de la série Galaxy S26. D'ici là, Samsung a encore quelques mois pour affiner sa copie et convaincre ses utilisateurs que le "Liquid Glass" est bien l'avenir d'Android, et non juste un reflet de la Pomme.