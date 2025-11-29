Cette nouvelle unité travaille donc d'arrache-pied sur les prochaines étapes critiques : l'OLED pour les MacBook, prévu autour de 2027, et surtout des panneaux plus économes grâce à la technologie HMO (High Mobility Oxide).

L'autre dossier brûlant sur le bureau de cette équipe d'élite, c'est l'iPhone pliable. Sur ce terrain, Samsung a pris une avance décisive en décrochant l'exclusivité de la fourniture des dalles. Apple a été séduit par les progrès réalisés sur la dissimulation du pli central, point noir des écrans flexibles. En verrouillant ce futur produit, Samsung s'achète une tranquillité relative pour les années à venir, prouvant qu'entre les deux géants, la guerre des écrans se termine souvent par une poignée de main pragmatique.