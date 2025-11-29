Samsung Display ne compte pas laisser filer la poule aux œufs d'or. Face à une Apple déterminée à basculer tout son catalogue vers l'OLED, le géant coréen a mis sur pied une véritable force de frappe : la « A Team », une équipe d'élite chargée de concevoir les écrans de demain exclusivement pour la Pomme.
L'arrivée récente des iPhone 17 en magasin a confirmé ce que beaucoup pressentaient : quand il s'agit d'assurer une production de masse sans accroc, Apple n'a pas vraiment le choix. Une fois de plus, c'est Samsung qui a joué les sauveurs, récupérant la part du lion des commandes après les nouveaux déboires techniques du chinois BOE. Mais à Séoul, on sait que cette position dominante ne tient qu'à un fil. Pour transformer l'essai, le fabricant a sorti l'artillerie lourde avec une équipe dédiée, installée au cœur de son institut de recherche de Giheung.
La leçon de l'iPhone 17
Si Samsung sourit aujourd'hui, c'est parce qu'il revient de loin. Sur cette génération 17, le coréen a sécurisé environ 75% de la production totale des dalles. Un chiffre colossal qui s'explique par l'incapacité de BOE à satisfaire les exigences de qualité d'Apple. Le fabricant chinois, qui espérait bousculer la hiérarchie, a vu ses commandes fondre comme neige au soleil, obligeant Apple à se tourner en urgence vers son partenaire historique.
Seul LG Display parvient à exister dans l'ombre du leader, conservant environ un quart du volume, notamment sur les modèles Pro. Cette répartition rappelle celle de l'iPhone 15, où Samsung avait déjà dû éponger les retards de ses rivaux pour assurer le lancement.
Une équipe pour ne plus jamais être surpris
Mais la « A Team » n'a pas été créée pour gérer le présent. Sa mission est d'empêcher qu'un scénario à la « iPad Pro » ne se reproduise. Souvenez-vous : LG avait réussi l'exploit de souffler le marché des tablettes OLED à Samsung grâce à sa maîtrise de la technologie « tandem ». Une humiliation que le leader mondial des écrans a juré de ne plus subir.
Cette nouvelle unité travaille donc d'arrache-pied sur les prochaines étapes critiques : l'OLED pour les MacBook, prévu autour de 2027, et surtout des panneaux plus économes grâce à la technologie HMO (High Mobility Oxide).
L'autre dossier brûlant sur le bureau de cette équipe d'élite, c'est l'iPhone pliable. Sur ce terrain, Samsung a pris une avance décisive en décrochant l'exclusivité de la fourniture des dalles. Apple a été séduit par les progrès réalisés sur la dissimulation du pli central, point noir des écrans flexibles. En verrouillant ce futur produit, Samsung s'achète une tranquillité relative pour les années à venir, prouvant qu'entre les deux géants, la guerre des écrans se termine souvent par une poignée de main pragmatique.