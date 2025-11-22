Apple et Samsung mijotent en coulisses la fin du règne du LTPO. Leur nouvel ingrédient secret ? Le HMO (High Mobility Oxide), une technologie qui promet de mettre nos iPhone au régime sec côté batterie, tout en allégeant la facture de production dès 2026.
Voilà une nouvelle qui devrait ravir ceux qui scrutent leur pourcentage de batterie avec anxiété. Après avoir imposé le LTPO comme le summum de l’écran mobile depuis l’iPhone 13 Pro, la firme de Cupertino prépare déjà sa retraite. Oubliez les technologies hybrides complexes : l’avenir s’écrit avec le HMO. Une technologie moins chère à produire et encore plus économe en énergie, qui risque de bousculer sérieusement l'industrie des dalles OLED.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
L’oxyde fait sa petite révolution
Le HMO, c’est un peu la revanche du vilain petit canard. Jusqu’ici, les transistors à base d’oxyde étaient boudés pour les écrans haut de gamme à cause de leur lenteur à traiter les signaux électriques. Excellents pour l’autonomie, mais incapables de gérer la fluidité d’un affichage 120 Hz sans broncher.
Mais ça, c’était avant. Le HMO corrige ce défaut de jeunesse en boostant la mobilité des électrons au sein des transistors. Résultat ? On garde la sobriété énergétique légendaire de l’oxyde, mais avec la vélocité nécessaire pour nos exigences modernes. Contrairement au LTPO qui devait jongler avec deux matériaux différents pour compenser les faiblesses de chacun, le HMO joue la carte de la simplicité et de l’efficacité pure.
Et ce n’est pas de la science-fiction : Ross Young, l’oracle des écrans, confirme que Samsung lancera la production de ces dalles dans sa toute nouvelle usine dès 2026. Selon lui, cette technologie n’est même « pas une nouveauté » pour les chercheurs, mais son passage à l’échelle industrielle, lui, change tout.
Votre portefeuille (et votre batterie) vous remercieront
Pourquoi Apple s’intéresse-t-il autant à cette techno ? Parce que l’intelligence artificielle, c’est gourmand. Très gourmand. Pour intégrer de l’IA partout sans transformer l’iPhone en grille-pain, il faut économiser chaque milliampère. Le HMO offre cette marge de manœuvre vitale en réduisant la consommation de l’écran, laissant ainsi plus de jus pour le processeur.
L’autre bonne nouvelle est économique. Fabriquer des écrans HMO est techniquement moins complexe que l’actuel processus LTPO. Qui dit moins d’étapes de fabrication dit potentiellement moins de coûts. On peut toujours rêver de voir cette baisse répercutée sur le prix final de l'iPhone, ou plus raisonnablement, espérer que des fonctionnalités pro descendent enfin sur les modèles standard.
Rendez-vous en 2027 ?
Ne vous précipitez pas tout de suite chez votre revendeur. Si les fourneaux de Samsung s’allument en 2026, il faudra probablement attendre 2027 pour voir débarquer cette technologie dans nos poches. Apple a l’habitude de prendre son temps, testant souvent ses nouveautés d’affichage sur l’Apple Watch avant de les confier à son produit star.
Samsung Display a déjà tout prévu : sa ligne de production de génération 8.6 à Asan est dans les starting-blocks. Cette usine ne se contentera pas de produire des écrans de smartphones, mais visera aussi les tablettes et ordinateurs portables, prouvant que le HMO a les épaules solides pour s’imposer partout. L’ère du LTPO touche à sa fin, place à la relève.