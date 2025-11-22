Le HMO, c’est un peu la revanche du vilain petit canard. Jusqu’ici, les transistors à base d’oxyde étaient boudés pour les écrans haut de gamme à cause de leur lenteur à traiter les signaux électriques. Excellents pour l’autonomie, mais incapables de gérer la fluidité d’un affichage 120 Hz sans broncher.

Mais ça, c’était avant. Le HMO corrige ce défaut de jeunesse en boostant la mobilité des électrons au sein des transistors. Résultat ? On garde la sobriété énergétique légendaire de l’oxyde, mais avec la vélocité nécessaire pour nos exigences modernes. Contrairement au LTPO qui devait jongler avec deux matériaux différents pour compenser les faiblesses de chacun, le HMO joue la carte de la simplicité et de l’efficacité pure.

Et ce n’est pas de la science-fiction : Ross Young, l’oracle des écrans, confirme que Samsung lancera la production de ces dalles dans sa toute nouvelle usine dès 2026. Selon lui, cette technologie n’est même « pas une nouveauté » pour les chercheurs, mais son passage à l’échelle industrielle, lui, change tout.