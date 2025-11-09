Retour en 2017. Apple présente son Face ID, une petite merveille de technologie qui cartographie un visage en 3D à l'aide de 30 000 points infrarouges. C'est sécurisé, rapide et ça fonctionne dans le noir. Pendant ce temps, chez Samsung, l'ambiance est plus modeste. La reconnaissance faciale existe, mais elle s'appuie sur la simple caméra avant, en 2D. Le résultat ? Une sécurité si légère qu'une simple photo pouvait parfois la tromper, la rendant impropre aux usages sensibles comme le paiement mobile.

Le constructeur coréen a préféré parier sur ses excellents capteurs d'empreintes sous l'écran, laissant de côté la course à la reconnaissance faciale 3D. Un choix qui a laissé un vide, une petite frustration pour ceux qui attendaient une expérience aussi fluide et intégrée que chez le concurrent. Les années ont passé, et ce qui était un écart technologique est devenu un véritable fossé.