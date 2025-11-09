La patience est une vertu, surtout pour les fidèles de Samsung. Après une décennie à regarder son grand rival Apple parader avec une technologie de pointe, le géant coréen s'apprêterait enfin à dégainer sa propre reconnaissance faciale sécurisée sur le futur Galaxy S27.
Depuis le lancement de l'iPhone X en 2017, le monde de la téléphonie mobile s'est divisé en deux : ceux qui déverrouillent leur téléphone avec un regard, et les autres. Pendant que la technologie Face ID d'Apple devenait la norme en matière de sécurité biométrique, Samsung, lui, semblait jouer dans une autre catégorie, se contentant d'une solution bien moins sophistiquée.
Une décennie de patience
Retour en 2017. Apple présente son Face ID, une petite merveille de technologie qui cartographie un visage en 3D à l'aide de 30 000 points infrarouges. C'est sécurisé, rapide et ça fonctionne dans le noir. Pendant ce temps, chez Samsung, l'ambiance est plus modeste. La reconnaissance faciale existe, mais elle s'appuie sur la simple caméra avant, en 2D. Le résultat ? Une sécurité si légère qu'une simple photo pouvait parfois la tromper, la rendant impropre aux usages sensibles comme le paiement mobile.
Le constructeur coréen a préféré parier sur ses excellents capteurs d'empreintes sous l'écran, laissant de côté la course à la reconnaissance faciale 3D. Un choix qui a laissé un vide, une petite frustration pour ceux qui attendaient une expérience aussi fluide et intégrée que chez le concurrent. Les années ont passé, et ce qui était un écart technologique est devenu un véritable fossé.
Polar ID, le sauveur tant attendu ?
Mais voilà que le vent pourrait enfin tourner. Des murmures insistants autour du futur Galaxy S27, attendu pour 2027, font état d'une nouvelle technologie baptisée Polar ID. L'idée ? Abandonner la 2D vieillissante pour un système d'authentification par lumière polarisée. Oubliez les points infrarouges d'Apple : ici, c'est la manière dont la peau réfléchit la lumière qui serait analysée par un capteur dédié, le ISOCELL Vizion.
Sur le papier, la promesse est belle. Cette méthode permettrait une reconnaissance fiable même avec des lunettes de soleil ou un masque, et serait bien plus difficile à leurrer avec une photo ou un masque 3D. Samsung semble donc enfin prêt à offrir une solution à la hauteur, près de dix ans après tout le monde. Mieux vaut tard que jamais, comme dit l'adage.
La prudence reste de mise. Ce n'est pas la première fois que cette technologie fait parler d'elle. Des rumeurs l'annonçaient déjà pour les modèles précédents, sans jamais se concrétiser. Samsung nous fait-il languir volontairement ? Ou le défi technique est-il plus complexe que prévu ? Si le Galaxy S27 est bien celui qui concrétise la promesse, cette longue attente pourrait finalement payer. Et qui sait, peut-être que d'ici là, Samsung aura même trouvé le moyen de faire encore mieux que son rival de toujours.