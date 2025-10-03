Samsung va proposer une nouvelle fonctionnalité, destinée à rendre votre écran illisible pour vos voisins. Et ça va arriver avec le Galaxy S26 Ultra.
Dans quelques mois, Samsung va nous présenter sa nouvelle série de smartphones haut de gamme Galaxy S26. Parmi les déclinaisons proposées, le meilleur sera le Galaxy S26 Ultra, qui aura notamment droit à un design légèrement refondé et un appareil photo amélioré. Mais ça ne seront pas les seules choses qui arriveront en janvier prochain, comme on l'apprend aujourd'hui.
Une fonction d'« Affichage
privé » arrive avec le Samsung Galaxy S26 Ultra
Des fuites de l'interface One UI 8.5 nous donnent de nouvelles indications sur la fonction d'« Affichage privé », dont on avait déjà entendu parler précédemment. Le leaker Ach a en effet partagé sur X des captures d'écran qui nous montrent comment fonctionnera l'option.
Il sera ainsi possible de choisir une « Confidentialité automatique » qui s'actionnera automatiquement quand des applications sensibles s'afficheront ou quand l'utilisateur se trouve dans un lieu bondé. Il sera aussi possible de personnaliser de manière plus granulaire la fonction, comme décider de la rendre automatique dans des lieux publics comme l'ascenseur ou les transports en commun.
Une personne à côté de vous ne pourra pas regarder sur votre écran
Il y aura par ailleurs même une option beaucoup plus dure, dite de « confidentialité
maximale », qui rendra l'écran plus sombre pour ne plus pouvoir être lu de côté.
Cette fonctionnalité s'appuie sur la technologie Magic Flex, qui fait usage de l'intelligence artificielle pour pouvoir orienter les pixels de l'écran de manière à le rendre difficilement lisible pour ceux qui regardent de côté, alors que la personne face à l'écran peut, elle, voir très distinctement ce qui y défile.
Pour le moment, seul le modèle Galaxy S26 Ultra semble parti pour pouvoir bénéficier de cette innovation séduisante. Les autres déclinaisons comme le prochain Galaxy S26 devraient elles, pour pouvoir protéger la confidentialité, faire appel aux films de confidentialité traditionnels. Un atout pour attirer les clients ?