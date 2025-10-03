Il y aura par ailleurs même une option beaucoup plus dure, dite de « confidentialité

maximale », qui rendra l'écran plus sombre pour ne plus pouvoir être lu de côté.

Cette fonctionnalité s'appuie sur la technologie Magic Flex, qui fait usage de l'intelligence artificielle pour pouvoir orienter les pixels de l'écran de manière à le rendre difficilement lisible pour ceux qui regardent de côté, alors que la personne face à l'écran peut, elle, voir très distinctement ce qui y défile.

Pour le moment, seul le modèle Galaxy S26 Ultra semble parti pour pouvoir bénéficier de cette innovation séduisante. Les autres déclinaisons comme le prochain Galaxy S26 devraient elles, pour pouvoir protéger la confidentialité, faire appel aux films de confidentialité traditionnels. Un atout pour attirer les clients ?