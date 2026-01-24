La capture d'écran diffusée par Samsung montre explicitement la mention « Privacy Display » dans le panneau des réglages rapides. Cette fonction exploitera une innovation matérielle permettant de masquer le contenu affiché aux personnes regardant l'écran depuis un angle latéral.

Selon les informations disponibles, celle-ci repose sur un composant matériel capable de limiter l’angle de vision de l’écran. Le principe est semblable à celui des filtres de confidentialité amovibles, mais directement intégré à la dalle. Les contenus affichés deviennent alors illisibles pour toute personne regardant l’écran de côté, tout en restant parfaitement visibles pour l’utilisateur placé face au smartphone.

Les vidéos de démonstrations de cette technologie, qui circulent depuis quelques semaines, se révèlent d'ailleurs particulièrement convaincantes. En permettant aux utilisateurs d'activer ou de désactiver cette protection à la demande, Samsung pourrait bien signer l'arrêt de mort des filtres de confidentialité externes.