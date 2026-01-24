Samsung vient de dévoiler par inadvertance l'une des fonctionnalités phares de son futur smartphone haut de gamme. Alors que le constructeur coréen présentait les nouveautés de Good Lock pour One UI 8.5, une capture d'écran a révélé l'existence d'un mode « Privacy Display » réservé au modèle Ultra.
Le géant sud-coréen n'avait probablement pas prévu de lever le voile si tôt sur cette fonctionnalité. En publiant sur son site officiel une série d'images illustrant les améliorations apportées à sa suite d'outils Good Lock, Samsung a laissé filtrer une information importante concernant sa prochaine génération de smartphones. Cette fuite confirme ce que les rumeurs laissaient entendre depuis plusieurs mois : le Galaxy S26 Ultra intégrera une technologie matérielle inédite capable de protéger la confidentialité de l'écran sans accessoire externe.
Privacy Display : l’écran de confidentialité du Galaxy S26 Ultra repéré dans les réglages système
La capture d'écran diffusée par Samsung montre explicitement la mention « Privacy Display » dans le panneau des réglages rapides. Cette fonction exploitera une innovation matérielle permettant de masquer le contenu affiché aux personnes regardant l'écran depuis un angle latéral.
Selon les informations disponibles, celle-ci repose sur un composant matériel capable de limiter l’angle de vision de l’écran. Le principe est semblable à celui des filtres de confidentialité amovibles, mais directement intégré à la dalle. Les contenus affichés deviennent alors illisibles pour toute personne regardant l’écran de côté, tout en restant parfaitement visibles pour l’utilisateur placé face au smartphone.
Les vidéos de démonstrations de cette technologie, qui circulent depuis quelques semaines, se révèlent d'ailleurs particulièrement convaincantes. En permettant aux utilisateurs d'activer ou de désactiver cette protection à la demande, Samsung pourrait bien signer l'arrêt de mort des filtres de confidentialité externes.
Good Lock s'enrichit avec One UI 8.5
Parallèlement, Samsung a détaillé les nombreuses améliorations prévues pour Good Lock. La mise à jour One UI 8.5 apportera des modifications à plusieurs modules. LockStar permettra de personnaliser les animations de déverrouillage, tandis que QuickStar offrira la possibilité d'éditer la disposition en mode paysage et d'ajouter des fonds d'image personnalisés aux panneaux de réglages rapides. HomeUp introduira les dossiers de grande taille et l'édition des étiquettes d'icônes. GameBooster+ intégrera quant à lui une fonctionnalité de mappage permettant d'utiliser une manette physique pour contrôler des jeux tactiles.
Le lancement de la série Galaxy S26 est attendu pour fin février. Selon les informations actuelles, le mode « Privacy Display » resterait une exclusivité du modèle Ultra. Il faudra donc débourser quelques centaines d'euros en plus, notamment si vous souhaitez en profiter dès la sortie.