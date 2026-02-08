Les fabricants de PC et de smartphones se préparent à affronter une année difficile. La flambée des prix de la mémoire DRAM et NAND, alimentée par l'appétit des data centers pour l'IA, pourrait se poursuivre tout au long de l'année et au-delà.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les prix de la RAM ont explosé en l'espace de quelques mois avec une multiplication par quatre depuis juillet 2025, selon les relevés effectués en Allemagne. Le répit observé ces dernières semaines ne sera vraisemblablement que de courte durée. TrendForce prévoit une nouvelle envolée dès le premier trimestre 2026, qui touchera aussi bien les ordinateurs de bureau que les portables et les serveurs.
Des hausses de prix marquées attendues sur la DRAM en 2026
Le cabinet d'analyse et de conseil taïwanais TrendForce table sur un doublement pur et simple des tarifs de la mémoire vive pour PC au premier trimestre 2026. Les modules DDR4 et DDR5 devraient grimper de 105 % à 110 % comparé à la fin 2025. Les portables suivent la même trajectoire : leurs puces LPDDR4X et LPDDR5X affichent des hausses prévisionnelles de 88 % à 93 %.
Même constat du côté des serveurs. Cette hausse est principalement portée par la demande des data centers spécialisés dans l’intelligence artificielle, qui absorbent des volumes de production toujours plus importants. Les constructeurs informatiques seront d’abord concernés, avant une répercussion progressive sur les prix finaux dans les mois à venir.
Les prix des SSD pourraient bondir de 60 % au premier trimestre
Les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là : les puces NAND, qui équipent les SSD du marché, vont grimper de 55 % à 60 % selon TrendForce. Même logique que pour la RAM : les data centers engloutissent des quantités massives de mémoire flash pour faire tourner leurs infrastructures d'IA, au détriment du reste du marché.
Plusieurs fabricants estiment qu’une amélioration de la situation ne pourrait intervenir qu’à partir de 2028. D’ici là, la hausse des coûts de la mémoire devrait continuer de se répercuter sur les prix des smartphones, des PC et des ordinateurs portables sur les deux à trois prochaines années. La crise de la mémoire est donc encore loin d’être terminée, tant pour les fabricants que pour les consommateurs.