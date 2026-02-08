Le cabinet d'analyse et de conseil taïwanais TrendForce table sur un doublement pur et simple des tarifs de la mémoire vive pour PC au premier trimestre 2026. Les modules DDR4 et DDR5 devraient grimper de 105 % à 110 % comparé à la fin 2025. Les portables suivent la même trajectoire : leurs puces LPDDR4X et LPDDR5X affichent des hausses prévisionnelles de 88 % à 93 %.

Même constat du côté des serveurs. Cette hausse est principalement portée par la demande des data centers spécialisés dans l’intelligence artificielle, qui absorbent des volumes de production toujours plus importants. Les constructeurs informatiques seront d’abord concernés, avant une répercussion progressive sur les prix finaux dans les mois à venir.