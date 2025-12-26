Alors que le prix de la mémoire continue de grimper, Maingear tente une nouvelle approche pour alléger la facture des ordinateurs préassemblés. Le constructeur américain invite les acheteurs à fournir eux-mêmes leurs barrettes de RAM afin de faire baisser le coût de la configuration finale.
Depuis plusieurs mois, le marché des PC subit de plein fouet l’augmentation du prix de la RAM DDR5, ce qui renchérit directement le prix des machines neuves. Plutôt que d’intégrer d’office la mémoire, Maingear a choisi une autre voie : proposer des ordinateurs sans RAM et laisser l’utilisateur envoyer ses propres barrettes pour la phase d’assemblage. Une manière d’offrir une marge d’économie à ceux qui possèdent déjà de la mémoire ou qui parviennent à en acheter à un tarif plus avantageux.
Maingear lance un service qui permet d’envoyer sa propre RAM pour le montage du PC
Le principe de ce nouveau programme est simple : choisir un PC sans mémoire intégrée lors de la commande. L'acheteur choisit son modèle sur le site de Maingear, sélectionne l'option « BYO » dans le menu déroulant dédié à la mémoire, puis envoie ses barrettes au fabricant. Actuellement, cette démarche permet d'économiser 300 dollars sur une configuration équipée de 32 Go.
Ainsi, si le client parvient à dénicher des modules DDR5 pour moins cher, l'opération devient financièrement avantageuse. Maingear accepte également plusieurs kits mémoire différents : l'entreprise sélectionne alors la meilleure option et retourne les autres avec l'ordinateur fini. Le fabricant précise au passage que les machines concernées sont soumises à la même batterie de tests qu’un PC assemblé de manière classique.
Ce qu’il faut savoir sur la compatibilité et la garantie
Vous vous en doutez, ce fonctionnement n'est pas sans contraintes. La mémoire envoyée doit être compatible avec la carte mère et la configuration choisie. Pour éviter les mauvaises surprises, Maingear fournit un guide détaillé permettant aux acheteurs de vérifier cette compatibilité en amont.
Concernant les garanties, Maingear tient à rassurer ses clients. La garantie système et l'assistance à vie demeurent inchangées, quelle que soit la provenance de la mémoire installée. En revanche, toute garantie concernant les barrettes elles-mêmes relève du vendeur ou du fabricant d'origine. Si les tests révèlent un dysfonctionnement, l'entreprise a prévu la parade : « Nous vous dirons ce que nous avons constaté et nous vous aiderons à engager une demande de garantie auprès du fabricant lorsque cela est possible, tout en proposant des options RAM en interne ».
L’initiative de Maingear a le mérite d’exister face à des prix qui ne cessent de grimper, même si une zone d’ombre subsiste : que se passe-t-il si une mémoire parfaitement fonctionnelle à l’envoi arrive endommagée après le transport ? Pour ceux qui le peuvent, attendre que la situation se stabilise reste sans doute l’option la moins risquée. Reste désormais à voir si d’autres assembleurs oseront, eux aussi, franchir le pas.