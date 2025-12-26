Vous vous en doutez, ce fonctionnement n'est pas sans contraintes. La mémoire envoyée doit être compatible avec la carte mère et la configuration choisie. Pour éviter les mauvaises surprises, Maingear fournit un guide détaillé permettant aux acheteurs de vérifier cette compatibilité en amont.

Concernant les garanties, Maingear tient à rassurer ses clients. La garantie système et l'assistance à vie demeurent inchangées, quelle que soit la provenance de la mémoire installée. En revanche, toute garantie concernant les barrettes elles-mêmes relève du vendeur ou du fabricant d'origine. Si les tests révèlent un dysfonctionnement, l'entreprise a prévu la parade : « Nous vous dirons ce que nous avons constaté et nous vous aiderons à engager une demande de garantie auprès du fabricant lorsque cela est possible, tout en proposant des options RAM en interne ».

L’initiative de Maingear a le mérite d’exister face à des prix qui ne cessent de grimper, même si une zone d’ombre subsiste : que se passe-t-il si une mémoire parfaitement fonctionnelle à l’envoi arrive endommagée après le transport ? Pour ceux qui le peuvent, attendre que la situation se stabilise reste sans doute l’option la moins risquée. Reste désormais à voir si d’autres assembleurs oseront, eux aussi, franchir le pas.