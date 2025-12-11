Avec la démocratisation des jeux au format "Game Key Card" (code de téléchargement dans la boîte) et le poids croissant des textures 4K, le stockage interne de la Switch 2 sature vite. La solution ? Les cartes MicroSD Express.

Problème : elles sont touchées par la même pénurie.

Une carte de 256 Go coûte désormais près de 85€ dans certains pays

La disponibilité de ces cartes devient critique, forçant certains joueurs à se tourner vers le marché gris ou à payer le prix fort

Comme le souligne l'analyse de Bloomberg, "c'est effectivement un coût que Nintendo a fini par répercuter sur le joueur", sans même avoir à changer l'étiquette de prix de la console.