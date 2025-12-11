Alors que la Switch 2 trônera sous de nombreux sapins pour ce Noël 2025, l'ambiance est nettement moins festive au siège de Nintendo. En l'espace de quelques semaines, l'entreprise japonaise a vu sa valorisation boursière fondre de 14 milliards de dollars.
La fin d'année 2025 devait être une consécration pour Nintendo, mais elle se transforme en casse-tête industriel. Si les ventes de la console restent solides, notamment grâce aux bundles Mario Kart World du Black Friday, la rentabilité de chaque unité vendue chute. L'industrie de la tech traverse une nouvelle zone de turbulences. Cette fois, le géant japonais est en première ligne.
Des coûts de production qui explosent
Le cœur du problème réside dans les entrailles mêmes de la machine. Selon un rapport alarmant de Bloomberg, le coût des puces de mémoire vive (RAM) de 12 Go, indispensables au fonctionnement de la Switch 2, a bondi de 41 %. Comme si cela ne suffisait pas, le stockage NAND a lui aussi grimpé de 8 %.
Pour Nintendo, dont le modèle économique repose historiquement sur la vente de matériel avec une marge bénéficiaire immédiate (contrairement à Sony ou Microsoft qui peuvent vendre à perte au lancement), c'est un coup dur. L'action Nintendo a chuté à son niveau le plus bas depuis mai 2025, les investisseurs craignant que cette inflation des composants ne vienne rogner les bénéfices records habituels de la firme.
Des acteurs comme Samsung réorientent leurs lignes de production, créant une rareté artificielle qui frappe tout le monde, du fabricant d'ordinateurs portables Framework jusqu'à Nintendo.
Le stockage reste une charge importante pour les joueurs
Si le prix de la console affiché en rayon reste pour l'instant stable, la facture réelle pour le joueur, elle, augmente déjà. En effet, c'est le coût des accessoires indispensables qui va grimper rapidement.
Avec la démocratisation des jeux au format "Game Key Card" (code de téléchargement dans la boîte) et le poids croissant des textures 4K, le stockage interne de la Switch 2 sature vite. La solution ? Les cartes MicroSD Express.
Problème : elles sont touchées par la même pénurie.
- Une carte de 256 Go coûte désormais près de 85€ dans certains pays
- La disponibilité de ces cartes devient critique, forçant certains joueurs à se tourner vers le marché gris ou à payer le prix fort
Comme le souligne l'analyse de Bloomberg, "c'est effectivement un coût que Nintendo a fini par répercuter sur le joueur", sans même avoir à changer l'étiquette de prix de la console.
Une Switch 2 plus chère en 2026 ?
Pour l'instant, Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, tente de rassurer les marchés et les consommateurs en promettant une stabilité tarifaire à court terme. Les remises agressives du Black Friday semblaient confirmer cette volonté de maintenir le cap. Cependant, la réalité comptable est têtue.
La question n'est plus vraiment de savoir si Nintendo augmentera ses prix, mais quand. Une fois la période critique des fêtes passée, il est fort probable que le constructeur ne puisse plus absorber seul cette hausse des coûts de production.
Si vous hésitiez encore à vous procurer la console ou ses accessoires de stockage, il est peut-être temps d'agir avant que la nouvelle grille tarifaire de 2026 ne tombe.