Le problème selon le TimesofIndia, c’est que ces accords étaient des lettres d’intention, pas des bons de commande contraignants. Aucune puce n’a réellement changé de mains. Mais le marché, lui, a réagi comme si c’était du concret : les prix contractuels de la DRAM ont bondi, les distributeurs ont cessé d’afficher leurs tarifs, et la pénurie de DRAM et de NAND s’est accélérée. Le projet Stargate lui-même serait depuis en difficulté, Oracle et les partenaires ne parvenant pas à s’accorder sur le financement.