Le cache clé-valeur (KV cache) stocke le contexte d'une conversation pour éviter de tout recalculer à chaque mot généré. Plus la fenêtre de contexte est longue, plus ce cache explose. TurboQuant le compresse à 3 bits par valeur, contre 16 habituellement, soit un facteur six. Le tout sans perte mesurable de précision, selon les tests de Google sur cinq bancs d'évaluation standards (LongBench, Needle in a Haystack, ZeroSCROLLS). À 4 bits, l'algorithme accélère jusqu'à huit fois le calcul de l'attention sur GPU NVIDIA H100.

L'avancée est réelle, mais circonscrite. TurboQuant agit sur la mémoire de travail du modèle pendant l'inférence. Il ne touche pas aux poids du modèle lui-même. Or, c'est la taille des modèles qui dicte les besoins en mémoire HBM pour l'entraînement et pour l'IA locale. Un détail que les marchés ont choisi d'ignorer. L'article sera présenté à ICLR 2026 en avril. L'analyste Wells Fargo Andrew Rocha résume le dilemme : TurboQuant attaque la courbe de coûts de la mémoire IA. Si l'adoption se généralise, le volume réel nécessaire est remis en question. Mais Rocha maintient son objectif de 700 dollars sur Micron.