Vous trouviez que le prix du stockage avait enfin touché le fond ? Mauvaise nouvelle : les fabricants ont décidé de refermer le robinet. Ce n’est pas une pénurie naturelle, c’est une stratégie assumée pour faire valser les étiquettes.
Vous pensiez peut-être profiter de ce début d'année 2026 pour gonfler le stockage de votre PC à moindre frais. C’est raté. Une nouvelle tendance inquiétante se dessine chez les géants du secteur : la production de mémoire NAND est volontairement bridée. Pour comprendre ce revirement brutal, il faut oublier la vieille loi de l’offre et de la demande telle qu’on vous l’a enseignée. Ici, l’offre est prise en otage.
Quand Samsung et SK Hynix ferment la vanne
L'information est tombée comme un couperet pour le marché grand public. Selon les données relayées par les analystes d'Omdia et TrendForce, les deux mastodontes sud-coréens, Samsung et SK Hynix, ont décidé de réduire leur production de "wafers" (les galettes de silicium) pour l'année 2026. Samsung passerait ainsi de 4,9 millions de wafers en 2025 à environ 4,68 millions cette année, tandis que SK Hynix suivrait une trajectoire similaire avec une baisse de plus de 10%.
Ce coup de frein n'a rien d'anodin. Il intervient alors que la demande globale ne faiblit pas, bien au contraire. Mais plutôt que d'inonder le marché pour répondre aux besoins des consommateurs, les fabricants préfèrent organiser la rareté. Le résultat immédiat est mathématique : les prix des SSD clients (ceux que vous installez dans vos tours ou vos PS5) devraient bondir de plus de 40% dès ce premier trimestre. Ce n'est pas un ajustement technique, c'est une correction de marché brutale orchestrée par ceux qui détiennent les clés des usines.
Les yeux rivés ailleurs
Si vous cherchez un coupable, ne regardez pas du côté des chaînes d'approvisionnement grippées ou d'une catastrophe naturelle. La réalité est plus cynique : le marché du SSD grand public ne rapporte plus assez. Avec l'explosion des besoins en intelligence artificielle, les fabricants réorientent leurs lignes de production vers les SSD d'entreprise et la mémoire haute performance, où les marges sont indécentes.
C'est là que le bât blesse pour l'utilisateur final. En maintenant une « discipline de production » stricte, les géants de la mémoire s'assurent que chaque téraoctet vendu le soit au prix fort. C'est une stratégie de profitabilité avant tout qui rappelle les heures sombres des ententes tacites sur les prix de la DRAM. Votre besoin de stockage pour vos jeux ou vos rushs vidéo passe désormais au second plan, sacrifié sur l'autel de la rentabilité des serveurs d'IA. La capacité existe, les usines sont là, mais on choisit délibérément de ne pas les faire tourner à plein régime pour maintenir une tension artificielle sur les tarifs.