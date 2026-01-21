L'information est tombée comme un couperet pour le marché grand public. Selon les données relayées par les analystes d'Omdia et TrendForce, les deux mastodontes sud-coréens, Samsung et SK Hynix, ont décidé de réduire leur production de "wafers" (les galettes de silicium) pour l'année 2026. Samsung passerait ainsi de 4,9 millions de wafers en 2025 à environ 4,68 millions cette année, tandis que SK Hynix suivrait une trajectoire similaire avec une baisse de plus de 10%.​

Ce coup de frein n'a rien d'anodin. Il intervient alors que la demande globale ne faiblit pas, bien au contraire. Mais plutôt que d'inonder le marché pour répondre aux besoins des consommateurs, les fabricants préfèrent organiser la rareté. Le résultat immédiat est mathématique : les prix des SSD clients (ceux que vous installez dans vos tours ou vos PS5) devraient bondir de plus de 40% dès ce premier trimestre. Ce n'est pas un ajustement technique, c'est une correction de marché brutale orchestrée par ceux qui détiennent les clés des usines.