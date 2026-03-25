Apple et Google ont signé un accord à près d'un milliard de dollars par an. Ce que peu avaient mesuré, c'est ce qu'Apple a contractuellement le droit d'en faire.
Depuis janvier 2026, on sait qu'Apple paie Google pour intégrer Gemini à Siri. Comme le révèle The Information ce mercredi, le deal va bien plus loin qu'une simple licence d'usage. Apple dispose d'un accès total à Gemini dans ses propres centres de données et peut « distiller le modèle » pour entraîner les siens. Derrière la formule alambiquée, il existe une technique qui agite toute l'industrie IA depuis un an et qui trouve sa genèse dans le phénomène Deepseek.
Ce que le contrat autorise vraiment
La distillation consiste à faire enseigner un grand modèle à un plus petit. Apple soumet des tâches au grand Gemini et récupère ses réponses accompagnées du détail de son raisonnement. Elle nourrit ensuite ses propres modèles compacts avec ces données, pour qu'ils reproduisent les traitements internes de Gemini. Le résultat est un modèle efficace sur une tâche précise, assez léger pour tourner sur un iPhone sans connexion réseau.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
L'hébergement de Gemini dans les centres de données d'Apple a une implication directe sur la confidentialité. Les données des utilisateurs n'ont pas à transiter par les serveurs de Google. C'est cohérent avec la doctrine de vie privée qu'Apple défend depuis des années. En pratique, cela se complique : Gemini a été principalement calibré pour des agents conversationnels et la génération de code. Ces usages cadrent mal avec les besoins concrets d'un assistant comme Siri, et Apple se heurte à ces limites dans l'adaptation du modèle. L'équipe Apple Foundation Models continue donc de travailler sur des modèles propres, distincts de ceux de Google. En attendant, c'est Gemini qui doit alimenter la refonte de Siri prévue avec iOS 27, attendue lors de la conférence WWDC de juin prochain.
Pourquoi Apple a obtenu exactement ce droit-là
Ce n'est pas une clause anodine. Tim Cook était l'un des premiers à saluer publiquement DeepSeek R1 début 2025. Ce modèle avait prouvé qu'on pouvait bâtir un outil performant pour une fraction du coût habituel, grâce à la distillation. Google lui-même avait intégré cette logique dans ses propres modèles avec Gemma 3. Apple y voit depuis longtemps la clé pour des modèles légers, embarqués, optimisés pour ses puces Apple Silicon.
En obtenant contractuellement ce droit, Apple résout son problème le plus urgent : rattraper son retard en IA sans construire un modèle géant de toutes pièces. Elle se sert de Gemini comme d'un professeur et en extrait la substance. C'est exactement ce qu'Anthropic dénonce quand des laboratoires chinois font la même chose sans autorisation : la distillation devient « pillage » dès qu'elle s'effectue sans permission. Sauf qu'ici, c'est contractualisé, payé et parfaitement légal.
Difficile d'imaginer Google ignorer ce qu'Apple prépare vu son propre pédigrée. Le calcul est tout aussi pragmatique à Mountain View, qui y voit avant tout un moyen rapide de rentabiliser les coûts d'entraînement faramineux de ses modèles et l'infrastructure associée tout en rassurant les créanciers son endettement sur 100 ans.