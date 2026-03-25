En obtenant contractuellement ce droit, Apple résout son problème le plus urgent : rattraper son retard en IA sans construire un modèle géant de toutes pièces. Elle se sert de Gemini comme d'un professeur et en extrait la substance. C'est exactement ce qu'Anthropic dénonce quand des laboratoires chinois font la même chose sans autorisation : la distillation devient « pillage » dès qu'elle s'effectue sans permission. Sauf qu'ici, c'est contractualisé, payé et parfaitement légal.

Difficile d'imaginer Google ignorer ce qu'Apple prépare vu son propre pédigrée. Le calcul est tout aussi pragmatique à Mountain View, qui y voit avant tout un moyen rapide de rentabiliser les coûts d'entraînement faramineux de ses modèles et l'infrastructure associée tout en rassurant les créanciers son endettement sur 100 ans.