Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, a mis fin au suspense lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre 2025. Dans ses remarques préparées, il a déclaré que Google collaborait avec Apple « en tant que fournisseur cloud préféré » pour développer la prochaine génération des modèles d'Apple, basés sur Gemini. Philipp Schindler, directeur commercial, a répété presque mot pour mot la même formule quelques minutes plus tard.

Cette double intervention n'a rien d'anodin. Elle contredit l'image qu'Apple tentait de maintenir : celle d'un partenariat où Google se contenterait de fournir une technologie, sans accès aux données utilisateurs. La promesse initiale reposait sur Private Cloud Compute, cette infrastructure chiffrée censée empêcher tout tiers de voir les requêtes. Sauf qu'ici, Google ne serait pas un simple prestataire technique. Il devient « fournisseur cloud préféré ».