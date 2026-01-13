En août dernier, il a en effet porté plainte contre la marque à la pomme et OpenAI, les accusant d'avoir conspiré pour étouffer la concurrence dans le secteur de l'intelligence artificielle. Dans les faits, Musk n'a pas du tout apprécié que le géant californien choisisse ChatGPT pour alimenter la version de Siri lancée au même moment qu'iOS 18 et Apple Intelligence.