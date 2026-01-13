C'est une nouvelle qui a littéralement secoué l'écosystème de la tech : Apple s'en remet à Google pour alimenter son nouveau Siri. Il n'est donc pas vraiment étonnant qu'Elon Musk y mette aussi son grain de sel.
L'annonce est officielle depuis hier. L'intelligence artificielle (IA) de Google, Gemini, sera au cœur du Siri remanié d'Apple. C'est un accord inespéré pour la firme de Mountain View, qui va pouvoir atteindre des centaines de millions d'utilisateurs supplémentaires.
Musk a déjà une dent contre Apple
Sans grande surprise, Elon Musk a réagi à cette information, et son avis n'est pas très optimiste. « Cela semble être une concentration de pouvoir déraisonnable pour Google, étant donné qu'ils possèdent également Android et Chrome », a-t-il écrit dans un message publié sur X.com. Des propos qui peuvent effectivement tomber sous le sens, mais il ne faut pas oublier que le milliardaire a déjà une dent contre Apple.
En août dernier, il a en effet porté plainte contre la marque à la pomme et OpenAI, les accusant d'avoir conspiré pour étouffer la concurrence dans le secteur de l'intelligence artificielle. Dans les faits, Musk n'a pas du tout apprécié que le géant californien choisisse ChatGPT pour alimenter la version de Siri lancée au même moment qu'iOS 18 et Apple Intelligence.
Il réclame plusieurs milliards de dollars aux entreprises, et dénonce « deux monopoles unissant leurs forces » pour perpétuer leur domination face à « la technologie la plus puissante jamais créée par l'humanité ». Le tout au détriment de Grok, l'IA de sa start-up, xAI, estime l'entrepreneur.
Comment ça va marcher
La nouvelle version de Siri, qui devrait être déployée courant 2026, cohabitera avec ChatGPT et la technologie locale d'Apple. Concrètement, l'IA maison comprendra le contexte personnel de l'utilisateur, tandis que Gemini sera le cerveau de raisonnement du système grâce à ses 1 200 paramètres. Enfin, le modèle d'OpenAI gardera son rôle créatif pour la rédaction d'e-mails, la reformulation de textes, la génération d’images, ou l'analyse de documents.
À noter que contrairement à Gemini, ChatGPT n'opérera jamais par défaut. Apple promet que sa technologie continuera de protéger la vie privée des utilisateurs grâce à son dispositif Private Compute, qui agit comme un intermédiaire hermétique entre l'appareil et le cloud : il limite strictement les données transmises, les chiffre de bout en bout et garantit qu'aucune information personnelle n'est conservée ni exploitée par des tiers.