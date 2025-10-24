Apple a pourtant mis les petits plats dans les grands, imaginant un Siri capable de comprendre le contexte de votre écran et de puiser dans vos données personnelles pour agir. Mais entre la vision et la réalité, le chemin est semé d'embûches. La firme de Tim Cook est face à un dilemme : faut-il privilégier la puissance du cloud, comme le fait OpenAI, ou s'en tenir à un traitement local plus respectueux de la vie privée, mais potentiellement moins performant ?

Cette acquisition place Apple dans une position délicate. La course contre la montre est lancée. Les utilisateurs attendront-ils sagement un Siri réinventé, mais sans cesse repoussé, ou céderont-ils aux charmes d'un ChatGPT devenu diablement malin et parfaitement intégré à leur Mac ? La réponse à cette question pourrait bien redéfinir notre manière d'interagir avec nos machines pour les années à venir.