Alors qu'Apple s'échine à réinventer son assistant vocal, OpenAI débauche les cerveaux qui ont créé l'une de ses fonctions les plus futées. Ce rachat sonne comme une provocation et pourrait bien laisser le futur Siri sur le carreau avant même son grand retour.
Le destin est parfois sacrément taquin. Pendant qu'à Cupertino on sue à grosses gouttes pour donner un nouveau souffle à Siri, OpenAI vient de jouer un tour pendable à son rival. La société derrière ChatGPT a tout simplement racheté les créateurs originels de Workflow, cette perle d'automatisation qu'Apple avait acquise en 2017 pour en faire son application Raccourcis.
Le cheval de Troie d'OpenAI dans l'écosystème Apple
Ari Weinstein et Conrad Kramer, les deux développeurs au cœur de cette manœuvre, ne sont pas des inconnus. Après avoir vendu leur première pépite à Apple, ils reviennent avec une nouvelle application, Sky, et la livrent directement à l'adversaire. Sky est une sorte de copilote pour macOS, capable de comprendre ce qui se passe à l’écran et d’agir à votre place dans n'importe quelle application. Une technologie qui permet de murmurer à l'oreille du système d'exploitation.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Pour OpenAI, l'occasion est trop belle. L'objectif est clair : greffer cette intelligence contextuelle directement à ChatGPT. Il ne s'agirait plus de simplement converser avec une machine, mais de lui donner des yeux pour voir votre écran et des mains pour manipuler vos logiciels. Une intégration si profonde qu'elle pourrait rendre l'assistant d'OpenAI plus « natif » que les solutions natives elles-mêmes. La manœuvre est habile, presque insolente.
À Cupertino, le doute s'installe
Pendant ce temps, dans les couloirs feutrés de l'Apple Park, l'ambiance serait moins à la fête. Le nouveau Siri, promis pour 2026, accumule les retards et les déconvenues. Les premiers tests en interne seraient si peu concluants que même les ingénieurs d'Apple commenceraient à douter. L'assistant, censé être la pierre angulaire de la stratégie « Apple Intelligence », semble peiner à atteindre le niveau d'excellence exigé par la marque.
Apple a pourtant mis les petits plats dans les grands, imaginant un Siri capable de comprendre le contexte de votre écran et de puiser dans vos données personnelles pour agir. Mais entre la vision et la réalité, le chemin est semé d'embûches. La firme de Tim Cook est face à un dilemme : faut-il privilégier la puissance du cloud, comme le fait OpenAI, ou s'en tenir à un traitement local plus respectueux de la vie privée, mais potentiellement moins performant ?
Cette acquisition place Apple dans une position délicate. La course contre la montre est lancée. Les utilisateurs attendront-ils sagement un Siri réinventé, mais sans cesse repoussé, ou céderont-ils aux charmes d'un ChatGPT devenu diablement malin et parfaitement intégré à leur Mac ? La réponse à cette question pourrait bien redéfinir notre manière d'interagir avec nos machines pour les années à venir.