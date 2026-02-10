Le géant américain Google fait face à des besoins de financement d'une ampleur inédite. Ce qui le pousse à lancer un nouveau type de véhicule à peu près aussi inédit.
L'intelligence artificielle, c'est un nouveau monde au niveau technologique, mais aussi au niveau du financement. Car c'est un secret de polichinelle que son développement nécessite des sommes d'argent pharaoniques - ce qui pourrait finir par faire très mal à la locomotive du secteur, OpenAI. Et ça rend les choses plus difficiles, pour tout le monde, et même pour Google !
Alphabet prépare l'émission d'obligation d'une durée de… 100 ans !
Voilà une émission obligatoire qui a de quoi faire jaser. Selon Bloomberg, Alphabet (Google), est sur le point de lancer une émission de ce genre. Cinq tranches sont ainsi prévues dans cette opération, libellée en livres sterling, dont une qui aura une durée de 100 ans.
« Ils veulent attirer tous les types d'investisseurs possibles, des investisseurs en finance structurée aux investisseurs à très long terme » indique le stratège macroéconomique européen chez KBRA, Gordon Kerr. Pour ce dernier, les principaux souscripteurs devraient être les fonds de pension et les compagnies d'assurance. « Celui qui la souscrira ne sera probablement pas celui qui sera là au moment du remboursement » a-t-il précisé.
Une première depuis la bulle internet des années 90 et Motorola
Et pour décrire à quel point ce genre de véhicule d'investissement est rare, il faut rappeler qu'il n'avait plus été utilisé par une entreprise de la tech depuis maintenant… 1997 - soit, un peu avant l'éclatement de la bulle internet. À l'époque, c'était Motorola, un des leaders du marché naissant des téléphones portables, qui avait le dernier lancé ce genre d'émission.
Un exemple qui a évidemment fait grincer quelques dents, alors que l'on parle depuis plusieurs mois déjà cette fois d'une « bulle de l'IA. » Michael Burry, le très connu investisseur dépeint par Christian Bale dans le film The Big Short a ainsi écrit un message sur X dans lequel il rappelle le précédent Motorola. Il y montre qu'après cette émission d'obligations à 100 ans, le spécialiste des téléphones portables n'a plus jamais été le même, et n'a plus fait que déchoir du sommet atteint en 1997. Google pourrait-il prendre le même chemin ?