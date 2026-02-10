Voilà une émission obligatoire qui a de quoi faire jaser. Selon Bloomberg, Alphabet (Google), est sur le point de lancer une émission de ce genre. Cinq tranches sont ainsi prévues dans cette opération, libellée en livres sterling, dont une qui aura une durée de 100 ans.

« Ils veulent attirer tous les types d'investisseurs possibles, des investisseurs en finance structurée aux investisseurs à très long terme » indique le stratège macroéconomique européen chez KBRA, Gordon Kerr. Pour ce dernier, les principaux souscripteurs devraient être les fonds de pension et les compagnies d'assurance. « Celui qui la souscrira ne sera probablement pas celui qui sera là au moment du remboursement » a-t-il précisé.