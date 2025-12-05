Hélas, sa position n'est pas partagée par tout le monde et Dario Amadei, en a profité pour critiquer à demi-mots OpenAI : « L’incertitude quant au calendrier de la création de valeur économique comporte un risque inhérent. (…) Je pense que certains acteurs jouent la carte de la prise de risques inconsidérée, ils poussent le curseur du risque à l'extrême, et cela m'inquiète beaucoup », a-t-il notamment expliqué.