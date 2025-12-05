Existe-t-il réellement une bulle de l'intelligence artificielle ? Dario Amadei, PDG d'Anthropic, juge la situation plutôt complexe.
Préparant son entrée en Bourse pour l'an prochain, Anthropic fait partie des start-ups ayant atteint la plus grande valeur financière au niveau mondial. La société, qui vient de tisser un partenariat avec Google pour augmenter sa puissance de calcul, a récemment lancé un nouveau modèle, Claude Opus 4.5, pour contrer l'impressionnant Gemini 3. Interrogé sur la bulle de l'IA, son PDG a fait part de ses inquiétudes concernant l'imprudence de certains acteurs du domaine.
Une position mêlant optimisme et prudence
Mercredi dernier, Dario Amadei, PDG d'Anthropic, était l'un des prestigieux invités de l'évènement DealBook Summit, un évènement organisé par le New York Times. Interrogé sur l'existence d'une bulle, il a tenu à tempérer les choses. Pour lui, même si le secteur est plein de promesses, personne ne sait quand l'IA va rapporter autant que prévu. Il faut donc investir avec prudence tant que les perspectives restent incertaines.
Hélas, sa position n'est pas partagée par tout le monde et Dario Amadei, en a profité pour critiquer à demi-mots OpenAI : « L’incertitude quant au calendrier de la création de valeur économique comporte un risque inhérent. (…) Je pense que certains acteurs jouent la carte de la prise de risques inconsidérée, ils poussent le curseur du risque à l'extrême, et cela m'inquiète beaucoup », a-t-il notamment expliqué.
La prise de risques inconsidérés, à bannir dans l'IA ?
Dario Amadei estime également que l'une des grandes incertitudes dans le domaine de l'intelligence artificielle concerne la création d'infrastructures : comme personne ne sait quand l'IA va enfin rapporter, il est difficile de deviner le moment idéal pour construire de nouveaux centres de données et accompagner sa croissance.
La rentabilité du secteur est aussi intrinsèquement liée à l'évolution des puces IA, qui perdent rapidement de la valeur à mesure que de nouveaux dispositifs arrivent sur le marché. Il faut donc savoir non seulement quand, mais aussi combien d'argent investir, en sachant qu'une erreur peut rapidement mener à la faillite.
Sa société ayant multiplié son chiffres d'affaires par 10 chaque année depuis 3 ans, Dario Amadei reste cependant confiant en l'avenir, d'autant qu'il privilégie une approche mesurée en prenant toujours en compte le pire scénario possible dans ses décisions. Il est, en revanche, très inquiet pour ceux qui veulent « faire les choses à fond, ou qui aime(nt) les gros chiffres. »
À bon entendeur…