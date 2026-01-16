La maison mère de ChatGPT ne veut pas jouer les seconds rôles. On le sait, l'entreprise collabore actuellement avec Jony Ive, l'ancien designer iconique d'Apple pour la conception de son propre appareil IA. Lorsqu'il se concrétisera, ce projet transformera OpenAI d'un simple éditeur de logiciels en concurrent direct des géants technologiques. Selon une source proche de la société, il s'agirait alors d'une "décision consciente" pour éviter de devenir un simple prestataire technique au service de l'Apple Intelligence.

D'après le Financial Times, cela expliquerait pourquoi l'intégration actuelle de ChatGPT dans iOS reste marginale. Contrairement à Gemini qui opérera de manière transparente dans la prochaine version de Siri, le modèle d'OpenAI nécessite toujours une autorisation explicite et se cantonne à des tâches créatives spécifiques comme la rédaction ou la génération d'images.

Apple paie plusieurs milliards à Google pour deux éléments distincts : l'accès aux modèles Gemini pré-entraînés, et l'utilisation de l'infrastructure cloud Google (notamment les puces TPU) afin de personnaliser ces modèles en amont avec ses propres données. Une fois cette phase d'entraînement terminée, les modèles Gemini personnalisés tournent exclusivement sur les serveurs Private Cloud Compute d'Apple, des racks de Mac Studio équipés de puces M2 Ultra. Cette architecture permet à Cupertino de bénéficier de l'expertise en intelligence artificielle de Google sans jamais partager les requêtes ou données personnelles des utilisateurs. Surtout, cela lui évite de reproduire les années de recherche et les 90 milliards de dollars annuels que Google investit dans le développement de l'IA.

Reste que chez Apple, on entendrait un autre son de cloche. Selon une autre source, la firme de Tim Cook aurait décidé de recourir à Gemini après que Google a rattrapé OpenAI en matière de capacités de modèles. Apple recherchait un partenaire ayant déjà fait ses preuves dans la gestion de projets IA à grande échelle. Et à vrai dire, ce point se tient également. On ne compte plus les pannes qu'a rencontrées OpenAI ces derniers temps...