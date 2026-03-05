MindFactory est un revendeur bien connu outre-Rhin. Il est sans doute parmi les plus en vue et pas plus tard que la semaine dernière, nous évoquions le plongeon de ses ventes de cartes graphiques.

Un plongeon qui permettait certes à AMD de sortir son épingle du jeu et c'était finalement ce qui ressortait de notre actualité. AMD s'emparait de 56 % du marché contre 38 % pour NVIDIA et 6 % pour Intel. De suite, il fallait mettre un bémol à ce chiffre car, en valeur, la situation était bien différente : NVIDIA détient 55 % du marché, AMD 43 % et Intel 2 %.

Nous mettions alors un bémol en précisant qu'il ne s'agissait que d'un seul revendeur, dans un seul pays et sur un seul mois. Plus important, nous n'étions pas en mesure d'insister plus que ça sur le plongeon des ventes. Certes les chiffres avancés étaient faibles, mais nous manquions d'éléments concrets, ce que nous donne justement l'analyse publiée par l'institut Jon Peddie Research.

Une analyse publiée il y a deux jours à peine et qui, cette fois, insiste d'abord sur la contraction du marché, avant d'en étudier la répartition.