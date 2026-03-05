Tous les indicateurs vont dans le même sens : 2026 ne sera pas une grande année pour le marché du GPU PC… et sera même une mauvaise année.
Pas de nouvelle sortie attendue dans le monde de la carte graphique pour cette année 2026. En tout cas, rien de réellement novateur et c'est peut-être aussi une des explications des tristes prédictions de Jon Peddie Research.
Des ventes de GPU en berne
MindFactory est un revendeur bien connu outre-Rhin. Il est sans doute parmi les plus en vue et pas plus tard que la semaine dernière, nous évoquions le plongeon de ses ventes de cartes graphiques.
Un plongeon qui permettait certes à AMD de sortir son épingle du jeu et c'était finalement ce qui ressortait de notre actualité. AMD s'emparait de 56 % du marché contre 38 % pour NVIDIA et 6 % pour Intel. De suite, il fallait mettre un bémol à ce chiffre car, en valeur, la situation était bien différente : NVIDIA détient 55 % du marché, AMD 43 % et Intel 2 %.
Nous mettions alors un bémol en précisant qu'il ne s'agissait que d'un seul revendeur, dans un seul pays et sur un seul mois. Plus important, nous n'étions pas en mesure d'insister plus que ça sur le plongeon des ventes. Certes les chiffres avancés étaient faibles, mais nous manquions d'éléments concrets, ce que nous donne justement l'analyse publiée par l'institut Jon Peddie Research.
Une analyse publiée il y a deux jours à peine et qui, cette fois, insiste d'abord sur la contraction du marché, avant d'en étudier la répartition.
L'année 2026 promet d'être douloureuse
D'emblée, les analystes de Jon Peddie Research avancent un chiffre clé : d'une année sur l'autre (Q4 2025 par rapport à Q4 2024), le marché du GPU est en baisse de 3,3 % avec, toutefois, des disparités.
Ainsi, le GPU dit « desktop » croît de 1,1 % sur la période tandis que le GPU dit « notebook » baisse de 5,2 %. Ce n'est pas fondamentalement une surprise; plus gros, le marché du notebook est aussi plus nettement en crise que le marché du PC desktop. Une crise qui se traduit aussi par une baisse des ventes de CPU : là, sur un an, il est question d'une chute de 9,4 %.
Si l'inflation généralisée sur certains composants pèse évidemment sur les ventes de PC en général, de GPU en particulier, Jon Peddie Research met aussi en lumière d'autres facteurs. Le yoyo incessant des droits de douane mis en place par les États-Unis fait partie de ces « facteurs aggravants ». Problème, rien ne semble aller vers plus de sérénité en 2026.
Là, l'analyse ne donne qu'un seul exemple d'instabilité nouvelle, le lancement de la guerre au Moyen-Orient. Jon Peddie Research insiste cependant sur le fait que personne n'entrevoit d'accalmie sur le marché de la DRAM. De fait, l'institut table sur un déclin du marché PC pouvant atteindre « jusqu'à 10 % » sur l'ensemble de 2026, les GPU seraient parmi les premières victimes.