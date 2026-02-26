Alors que les ventes sont globalement en net recul, ce sont les cartes graphiques signées AMD qui se vendent le mieux, au moins chez MindFactory.
En volume, les cartes graphiques AMD seraient sensiblement devant celles de NVIDIA. En revanche, en valeur, la situation serait exactement inversée : NVIDIA distribue majoritairement des cartes plus haut de gamme que sa concurrente.
Des ventes globalement en berne
La remarquable inflation observée sur le secteur de la DRAM a des répercussions dans de nombreux domaines. Ainsi, qu'il s'agisse d'AMD ou de NVIDIA, les géants de la carte graphique ont changé de stratégie.
En tout début d'année, plusieurs sources ont convergé pour indiquer que, chez NVIDIA, la tendance était à la priorisation des cartes dotées de peu de mémoire vidéo : les modèles 8 Go (RTX 5050, RTX 5060 et RTX 5060 Ti) dans un premier temps et les modèles 12 Go (RTX 5070) dans un second. Chez AMD, la situation est très différente dans la mesure où deux références RDNA 4 sur trois sont dotées de la même quantité de mémoire vidéo, 16 Go.
De fait, AMD aurait décidé de privilégier la production des Radeon RX 9070 XT, son modèle le plus haut de gamme sur cette génération, afin de profiter, au mieux, des stocks de GDDR6 disponibles. Une situation qui n'est logiquement pas sans conséquences sur les statistiques des cartes écoulées en magasins.
La Radeon RX 9070 XT tire son épingle du jeu
Notez bien que l'information relayée par nos confrères ne concerne justement qu'un seul revendeur, MindFactory. Il s'agit d'un revendeur allemand majeur, mais d'un seul malgré tout, avec ce que cela suppose comme biais.
Récupérés et publiés par TechEpiphany sur X.com, les chiffres de MindFactory sont éloquents. L'informateur souligne tout d'abord que les ventes de cartes sont en nette baisse. Il ne précise pas exactement dans quelles proportions, mais cela ne surprendra de toute façon personne alors que les références – notamment chez NVIDIA – ont connu de longues périodes de ruptures de stocks.
Autre information intéressante, dans ce contexte troublé, ce sont les cartes en provenance d'AMD qui se vendent le mieux. On retient sur cet unique revendeur une part de marché – en volume – de l'ordre de 56 % pour AMD contre 38 % pour NVIDIA et un peu moins de 6 % pour Intel. En revanche, en valeur, la situation est bien différente : NVIDIA reprend la tête avec 55 % du marché tandis qu'AMD ne représente plus que 43 % et Intel un peu plus de 2 %.
Un décalage qui suggère que, sans surprise, NVIDIA domine sur le segment des cartes plus haut de gamme alors qu'AMD vend des références moins onéreuses. C'est évidemment encore plus vrai pour Intel.
En observant le détail des ventes, on s'aperçoit que, chez NVIDIA, la carte la plus vendue est la RTX 5080, devant la RTX 5070. Notons aussi la disparition pure et simple de la RTX 5060 Ti. Plus étonnant, même à plus de 3 000 euros, la RTX 5090 représente encore presque 5 % des ventes en volume. Compte tenu de la priorisation annoncée précédemment, il est assez surprenant de voir que la RTX 5080 soit aussi « haut » dans le classement.
Aucune surprise en revanche du côté des références AMD. C'est logiquement la RX 9070 XT qui domine de la tête et des épaules avec 26 % de parts de marché, tandis que la RX 9070 n'en représente que 2,3 %. Cette dernière est largement devancée par la RX 9060 XT, solide seconde du classement général avec près de 20 % de parts de marché.