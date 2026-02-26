La remarquable inflation observée sur le secteur de la DRAM a des répercussions dans de nombreux domaines. Ainsi, qu'il s'agisse d'AMD ou de NVIDIA, les géants de la carte graphique ont changé de stratégie.

En tout début d'année, plusieurs sources ont convergé pour indiquer que, chez NVIDIA, la tendance était à la priorisation des cartes dotées de peu de mémoire vidéo : les modèles 8 Go (RTX 5050, RTX 5060 et RTX 5060 Ti) dans un premier temps et les modèles 12 Go (RTX 5070) dans un second. Chez AMD, la situation est très différente dans la mesure où deux références RDNA 4 sur trois sont dotées de la même quantité de mémoire vidéo, 16 Go.

De fait, AMD aurait décidé de privilégier la production des Radeon RX 9070 XT, son modèle le plus haut de gamme sur cette génération, afin de profiter, au mieux, des stocks de GDDR6 disponibles. Une situation qui n'est logiquement pas sans conséquences sur les statistiques des cartes écoulées en magasins.