Nos confrères de TechPowerUp ont effectivement appris qu'AMD a bien dans l'idée de réorienter sa production de GPU pour faire à d'importantes difficultés d'approvisionnement : les lignes de production de TSMC sont aussi bouchées pour AMD qu'elles le sont pour NVIDIA.

La situation a ceci de différent qu'AMD a moins de références « modernes » que NVIDIA et que la proximité technologique des Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT les place pratiquement dans la même catégorie. Ainsi, on peut relever que ces cartes utilisent les mêmes die Navi 48 et exploitent la même quantité de mémoire vidéo (16 Go) de même technologie (GDDR6).

« Cela ne fait pas de la Radeon RX 9070 une alternative très intéressante pour les fabricants. D'après nos informations, sa production n'est pas arrêtée, mais l'accent est mis principalement sur la Radeon RX 9070 XT. Il est donc possible que la production de ce modèle augmente à l'avenir, au détriment de sa petite sœur. En théorie, cela pourrait limiter le besoin d'ajustements de prix, car le modèle Radeon le plus performant est déjà plus cher et donc moins sensible à la hausse des prix de la mémoire ».

Bien sûr, AMD ne confirme pas ces informations, en tout cas, pas pour le moment, mais tout cela est crédible, l'objectif des géants de la carte graphique étant de privilégier les produits les plus rentables. La Radeon RX 9070 XT utilise des composants très similaires à sa petite sœur, mais son prix public conseillé est sensiblement plus élevé… les marges sont donc supérieures.