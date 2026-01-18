Depuis quelques jours, nous multiplions les informations autour des stocks de GeForce RTX série 50 qui, vous l'avez peut-être remarqué, se font de plus en plus rares dans les boutiques avec des références plus touchées que d'autres.

Sans communication officielle de la part de NVIDIA, nous en sommes réduits à faire des conjectures, mais de nombreux bruits de couloir aident tout de même à y voir plus clair. Ainsi, il est maintenant à peu près certain que NVIDIA ne va pas lancer de nouveaux modèles de cartes graphiques au moins sur la première moitié de l'année 2026. Pour les RTX série 50 SUPER, il va falloir patienter.

Se pose même la question de leur annulation dans un contexte tendu pour les produits à destination du public alors que les tensions sur l'approvisionnement en DRAM est complexe. Le coupable est identifié – l'intelligence artificielle – et c'est aussi l'IA qui s'accapare une grosse part des GPU : nous le regrettons, mais les fabricants margent tellement plus sur tout ce qui touche à l'IA.