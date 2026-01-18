Il n'est pas question d'une communication officielle de NVIDIA, mais la source est suffisamment fiable pour que l'on puisse considérer cette information comme une clarification de la situation.
La question des stocks de cartes graphiques en général, mais de GeForce RTX série 50 en particulier se pose de manière de plus en plus insistante alors que les références se raréfient chez les revendeurs.
Inflation de la DRAM et pression de l'IA sur les GPU
Depuis quelques jours, nous multiplions les informations autour des stocks de GeForce RTX série 50 qui, vous l'avez peut-être remarqué, se font de plus en plus rares dans les boutiques avec des références plus touchées que d'autres.
Sans communication officielle de la part de NVIDIA, nous en sommes réduits à faire des conjectures, mais de nombreux bruits de couloir aident tout de même à y voir plus clair. Ainsi, il est maintenant à peu près certain que NVIDIA ne va pas lancer de nouveaux modèles de cartes graphiques au moins sur la première moitié de l'année 2026. Pour les RTX série 50 SUPER, il va falloir patienter.
Se pose même la question de leur annulation dans un contexte tendu pour les produits à destination du public alors que les tensions sur l'approvisionnement en DRAM est complexe. Le coupable est identifié – l'intelligence artificielle – et c'est aussi l'IA qui s'accapare une grosse part des GPU : nous le regrettons, mais les fabricants margent tellement plus sur tout ce qui touche à l'IA.
Des livraisons NVIDIA réduites de 15 à 20 %
Face à cette situation, plusieurs options ont été évoquées pour NVIDIA qui devrait par exemple réduire drastiquement la livraison de GPU équipés de 16 Go de mémoire vidéo, afin de produire davantage de cartes graphiques, quand bien même elles ne seraient dotées que de 8 Go.
Une autre option serait la relance de la production d'anciens GPU comme des RTX série 30 qui ne sont pas produits par TSMC, mais par Samsung selon un procédé moins complexe dont les lignes sont moins saturés. Deux options qui prennent encore un peu plus de corps alors que MEGAsizeGPU, un insider qui visent souvent juste, vient de confirmer ce que tout le monde pensait tout bas.
NVIDIA aurait donc bel et bien réduit les approvisionnements en GPU pour ses partenaires. La bonne nouvelle – oui, il y en a une – c'est que NVIDIA continue de fournir les fabricants tiers en combos GPU + VRAM ce qui leur évite d'avoir à négocier en plus pour obtenir de la mémoire vidéo. Reste que la baisse évoquée par MEGAsizeGPU – entre 15 et 20 % – n'est pas de nature à nous rassurer.
Forcément, les partenaires de NVIDIA auront encore plus de difficultés à produire suffisamment de cartes graphiques pour un marché déjà très tendu. Enfin, MEGAsizeGPU enfonce en quelque sorte le clou en précisant qu'il n'y « aura pas de nouveau produit en 2026 ». On peut faire une croix sur les SUPER.