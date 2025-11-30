Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque des entreprises comme AMD, Intel ou NVIDIA vendent des puces graphiques à aux fabricants dits « tiers », elles ne livrent pas des GPU « nus ».

Enfin, nous devrions plutôt dire qu'elles ne livraient pas des GPU « nus », car tout porte à croire que les choses bougent nettement, au moins du côté de chez NVIDIA qui fait l'objet de plusieurs rumeurs. Le permiers bruits de couloir sont logiquement liés à l'augmentation massive que l'on connaît depuis quelques semaines sur le marché de la DRAM.

Certes plus nombreuses sur le marché, ces puces ne suffisent plus à alimenter une demande sans cesse croissante. De plus, les lignes de production dédiées à la DRAM ont été contraintes dans leur élargissement alors que les principales sociétés de production (Micron, Samsung, SK Hynix) se tournent bien volontiers vers la HBM, bien plus lucrative.