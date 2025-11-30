La fabrication/production des cartes graphiques risque de devenir encore un peu plus compliquée pour les entreprises partenaires, avec une augmentation supplémentaire à la clé ?
Depuis le début de l'année 2025, le monde de la carte graphique est plutôt très tranquille et les prix avaient tendance – oh, tout doucement – à revenir dans des eaux presque « normales », mais des pénuries autour de la DRAM commencent déjà à tout remettre en cause.
Augmentations massives sur la DRAM
Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque des entreprises comme AMD, Intel ou NVIDIA vendent des puces graphiques à aux fabricants dits « tiers », elles ne livrent pas des GPU « nus ».
Enfin, nous devrions plutôt dire qu'elles ne livraient pas des GPU « nus », car tout porte à croire que les choses bougent nettement, au moins du côté de chez NVIDIA qui fait l'objet de plusieurs rumeurs. Le permiers bruits de couloir sont logiquement liés à l'augmentation massive que l'on connaît depuis quelques semaines sur le marché de la DRAM.
Certes plus nombreuses sur le marché, ces puces ne suffisent plus à alimenter une demande sans cesse croissante. De plus, les lignes de production dédiées à la DRAM ont été contraintes dans leur élargissement alors que les principales sociétés de production (Micron, Samsung, SK Hynix) se tournent bien volontiers vers la HBM, bien plus lucrative.
De fait, AMD et NVIDIA ont toutes les deux fait l'objet de rumeurs évoquant une très probable hausse prochaine du prix des cartes graphiques. Plus gênant encore, il se pourrait que des cartes dites d'entrée de gamme ne soient tout simplement plus du tout produites, faute de rentabilité.
NVIDIA ne vend plus ses produits en bundle
Alors que chez AMD d'autres rumeurs sont venues alimenté ces premières informations en évoquant rien de moins qu'une augmentation d'environ 10 % du prix des cartes graphiques, rien chez NVIDIA.
Enfin, non, ce n'est pas tout à fait exact, mais les rumeurs autour de la société de Jensen Huang font retentir un autre son de cloche. Aucune évaluation de la hausse potentielle des prix, mais un changement radical de méthode afin de ne plus se compliqué la vie. NVIDIA aurait effectivement décidé de revoir sa façon de livrer ses GPU et, donc, de ne plus leur associer de mémoire.
De fait, si NVIDIA ne livre plus le bundle complet GPU+GDDR, les partenaires devront d'un côté prendre leur GPU auprès de la firme de Jensen Huang et, de l'autre côté, négocié avec les fabricants de GDDR pour obtenir les indispensables modules à la conception finale des cartes graphiques. Un travail supplémentaire et, surtout, des négociations qui se font au coup par coup.
NVIDIA n'étant plus là pour négocier des prix de gros, ce sont des fabricants comme ASUS ou MSI qui entreront en contact avec Micron, Samsung et autres SK Hynix pour faire leurs emplètes. Pour ASUS ou MSI, ce sera juste un peu plus contraignant, mais des sociétés de plus petite envergure (KFA2 ? PNY ?), il se pourrait que les négociations soient plus délicates.
Attendez-vous donc soit à une raréfaction de ses cartes de fabricants un peu moins en vue soit à une augmentation notable du prix de leurs produits. Les cartes KFA2 ou PNY étaient parmis les moins chères disponibles en France, elles pourraient bien vite rentrer dans le rang.