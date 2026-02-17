Le Steam Deck OLED affiche complet aux États-Unis. En France, seuls quelques modèles 1 To subsistent encore. Valve vient de briser le silence : c'est bien la flambée des composants mémoire qui paralyse sa console portable.
Depuis mardi 11 février, tous les modèles de Steam Deck affichent complet sur la boutique américaine de Valve. Le modèle LCD 256 Go était déjà condamné, sa production ayant cessé fin 2025. Mais voir les deux versions OLED rejoindre le même statut a déclenché l'alerte dans la communauté. Valve a discrètement mis à jour la page officielle du Steam Deck le 16 février pour prévenir que les ruptures seraient désormais « intermittentes ». En France, la situation reste moins critique : quelques modèles 1 To subsistent encore au moment d'écrire ces lignes, mais la tension est palpable.
La mémoire part en fumée, Valve encaisse
Le coupable ? La crise mondiale de la mémoire, celle-là même qui a déjà contraint Valve à repousser sa Steam Machine et à revoir ses ambitions tarifaires. Entre septembre et décembre 2025, le prix de la DRAM a grimpé de 170 à 258% selon les analyses du marché. La raison tient en un nom : Stargate. L'accord massif entre Samsung, SK Hynix et OpenAI aspire près de la moitié de la production mondiale de mémoire pour alimenter les data centers dédiés à l'intelligence artificielle. Résultat : les consoles portables subissent une guerre économique qu'elles n'ont pas provoquée.
- Tous les atouts du Steam Deck LCD
- Qualité de la dalle OLED 90 Hz
- Chauffe et autonomie optimisées
Valve affirme maintenant que ses nouveaux produits sortiront « dans la première moitié de 2026 » mais reconnaît devoir « finaliser des dates de lancement concrètes ». Un euphémisme prudent pour dire que le constructeur attend que l'orage passe. Sauf que personne ne sait quand le ciel se dégagera. PC Gamer rappelle que même Sony et Nintendo sont touchés : le premier envisagerait de repousser sa console next-gen jusqu'en 2029, tandis que le second pourrait augmenter le prix de la Switch 2. La hausse des prix de la LPDDR5X et de la GDDR6 (jusqu'à 40% selon certaines sources) frappe toute l'industrie sans distinction.
Le dilemme du rapport qualité-prix
Cette rupture tombe au pire moment pour Valve. Le Steam Deck avait bâti sa réputation sur un positionnement tarifaire agressif que ses concurrents — d'Asus à Lenovo en passant par MSI — échouaient à atteindre. L'arrêt du modèle LCD 256 Go a déjà fait grimper le ticket d'entrée à 569 euros. Si le constructeur doit absorber la flambée des coûts sur les versions OLED, deux options s'offrent à lui : vendre à perte ou augmenter les tarifs. La première contredit sa stratégie affichée depuis le début, celle d'un matériel rentable dès le premier jour.
La seconde risque de fragiliser dangereusement sa position face aux PlayStation et Xbox. Ayaneo, concurrent direct sur le marché des consoles portables PC, a déjà annoncé une hausse de prix sur ses derniers modèles à cause de cette même crise. Valve pourrait être tentée de réorienter ses composants vers la Steam Machine, qui embarque 16 Go de RAM et 8 Go de VRAM, mais le constructeur reste muet sur cette hypothèse.
Nos confrères de TweakTown préviennent que les modèles OLED entreront et sortiront probablement des stocks tout au long de 2026. Une perspective peu réjouissante pour ceux qui espéraient profiter d'un Steam Deck au prix d'origine. La dernière solution ? Récupérer un modèle d'occasion sur Leboncoin ou Vinted, mais ici aussi le temps presse. Ce type de pénuries à tendance à rapidement rattraper le marché de la seconde main….