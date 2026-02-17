Cette rupture tombe au pire moment pour Valve. Le Steam Deck avait bâti sa réputation sur un positionnement tarifaire agressif que ses concurrents — d'Asus à Lenovo en passant par MSI — échouaient à atteindre. L'arrêt du modèle LCD 256 Go a déjà fait grimper le ticket d'entrée à 569 euros. Si le constructeur doit absorber la flambée des coûts sur les versions OLED, deux options s'offrent à lui : vendre à perte ou augmenter les tarifs. La première contredit sa stratégie affichée depuis le début, celle d'un matériel rentable dès le premier jour.

La seconde risque de fragiliser dangereusement sa position face aux PlayStation et Xbox. Ayaneo, concurrent direct sur le marché des consoles portables PC, a déjà annoncé une hausse de prix sur ses derniers modèles à cause de cette même crise. Valve pourrait être tentée de réorienter ses composants vers la Steam Machine, qui embarque 16 Go de RAM et 8 Go de VRAM, mais le constructeur reste muet sur cette hypothèse.

Nos confrères de TweakTown préviennent que les modèles OLED entreront et sortiront probablement des stocks tout au long de 2026. Une perspective peu réjouissante pour ceux qui espéraient profiter d'un Steam Deck au prix d'origine. La dernière solution ? Récupérer un modèle d'occasion sur Leboncoin ou Vinted, mais ici aussi le temps presse. Ce type de pénuries à tendance à rapidement rattraper le marché de la seconde main….