Valve n'a jamais annoncé de prix officiel, mais l'entreprise avait laissé entendre que la Steam Machine se positionnerait au niveau d'un PC équivalent monté soi-même. Selon Pierre-Loup Griffais, responsable hardware chez Valve, il n'était pas question de vendre à perte. Un positionnement qui semblait déjà tendu à l'époque : les estimations initiales tournaient autour de 700 à 1 000 dollars.

Désormais, ce plancher devient un lointain souvenir. Entre septembre et décembre 2025, le prix de la DRAM a augmenté de 170 à 258%. En cause, un accord massif signé entre Samsung, SK Hynix et OpenAI, qui capte près de la moitié de la production mondiale de mémoire pour alimenter les data centers de Stargate. Les consoles de salon font désormais les frais d'une guerre économique qu'elles n'ont pas déclarée.