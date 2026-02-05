Valve annonçait fin 2025 une sortie au printemps 2026. C'était avant que le prix de la RAM n'explose. La firme doit maintenant revoir sa copie, et promet un tarif ajusté « dès que possible ».
Valve a confirmé ce que beaucoup redoutaient depuis des semaines. La Steam Machine, cette console-PC censée reconquérir le salon après l'échec de 2015, ne sortira pas au premier trimestre comme prévu. Le constructeur invoque des pénuries de mémoire et de stockage qui échappent à son contrôle. Ironie du calendrier : quelques heures avant, AMD avait justement assuré que la machine était « en bonne voie » pour une expédition début 2026. Faut-il y voir une communication d'urgence ? Valve reconnaît ne plus maîtriser son planning. Entre les déclarations optimistes de Lisa Su, PDG d'AMD, et l'aveu d'impuissance de Valve, quelque chose s'est cassé.
La facture s'envole, Valve temporise
Valve n'a jamais annoncé de prix officiel, mais l'entreprise avait laissé entendre que la Steam Machine se positionnerait au niveau d'un PC équivalent monté soi-même. Selon Pierre-Loup Griffais, responsable hardware chez Valve, il n'était pas question de vendre à perte. Un positionnement qui semblait déjà tendu à l'époque : les estimations initiales tournaient autour de 700 à 1 000 dollars.
Désormais, ce plancher devient un lointain souvenir. Entre septembre et décembre 2025, le prix de la DRAM a augmenté de 170 à 258%. En cause, un accord massif signé entre Samsung, SK Hynix et OpenAI, qui capte près de la moitié de la production mondiale de mémoire pour alimenter les data centers de Stargate. Les consoles de salon font désormais les frais d'une guerre économique qu'elles n'ont pas déclarée.
Un silence stratégique, ou un aveu d'échec ?
Valve maintient que l'objectif d'expédier ses trois produits au premier semestre reste inchangé. Dans les faits, l'entreprise reconnaît devoir « finaliser des prix et des dates de lancement » qu'elle puisse « annoncer en toute confiance ». Une formulation prudente pour dire qu'elle attend que le marché se calme. Le problème, c'est que personne ne sait quand cela arrivera. Microsoft lui-même, selon certaines sources, aurait été pris au dépourvu par cette flambée des prix.
Pour Valve, cette incertitude est d'autant plus gênante que la Steam Machine repose sur une promesse simple : offrir un PC de salon performant sans l'abonnement en ligne des consoles traditionnelles. Sauf qu'à 900 ou 1 000 dollars, cette proposition devient beaucoup moins évidente face à une PlayStation 5 ou une Xbox Series, et ce malgré leurs hausses de prix respectives en 2025. En attendant, les joueurs qui espéraient découvrir Half-Life 3 en exclusivité sur la machine devront prendre leur mal en patience.
