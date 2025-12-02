Au moment de présenter sa future Steam Machine à la presse internationale rassemblée non loin de Seattle, Valve s'est montrée particulièrement ouverte, ne craignant pas d'évoquer à peu près tous les aspects du matériel.

Il a ainsi été largement question des performances d'une machine dont la carte grahpique dédiée n'est clairement pas un monstre de puissance. Il a été à peu près aussi longuement question du système d'exploitation, Valve ayant bien sûr fait le choix d'intégrer son propre SteamOS à la machine avec, à la clé, un moins grand phagocytage des ressources qu'avec un Windows.