Le prix de la future Steam Machine n'a pas fini de faire couler de l'encre, mais les économies d'échelle de Valve pourraient la rendre « accessible ».
Il ne fait aucun doute que du prix de la Steam Machine dépendra son succès. Si Valve est en mesure de garder la tarification relativement proche de celle des consoles de salon, elle pourrait bien marquer des points auprès des joueurs tant l'interface est aussi simple à utiliser que celle des PlayStation et autres Xbox.
Valve veut mettre son PC dans nos salons
Au moment de présenter sa future Steam Machine à la presse internationale rassemblée non loin de Seattle, Valve s'est montrée particulièrement ouverte, ne craignant pas d'évoquer à peu près tous les aspects du matériel.
Il a ainsi été largement question des performances d'une machine dont la carte grahpique dédiée n'est clairement pas un monstre de puissance. Il a été à peu près aussi longuement question du système d'exploitation, Valve ayant bien sûr fait le choix d'intégrer son propre SteamOS à la machine avec, à la clé, un moins grand phagocytage des ressources qu'avec un Windows.
Valve a également évoqué la question des périphériques associés à la Steam Machine et, en particulier, de la nouvelle version du Steam Controller. Ce dernier pourra être appairé sans difficulté à la Steam Machine qui intègre un dongle pour un maximum de quatre Steam Controller à la fois sachant qu'il sera toujours possible d'en ajouter encore d'autres, si besoin.
Une chose n'avait toutefois pas été évoqué par Valve et ses ingénieurs, et ce, malgré les questions insistantes des journalistes rassemblés sur place : le prix de la machine. Pourtant, depuis ces annonces, c'est à peu près la seule chose qui intéressent vraiment les amateurs. Il est vrai qu'en fonction du prix de la bête, on sera ou non enclin à lui pardonner certaines approximations.
Et si la Steam Machine était à moins de 700 dollars ?
Nombreux sont ceux qui ont essayé d'estimer le prix de la Steam Machine en réfléchissant sur les composants embarqués et en prenant en compte la récente hausse de la DRAM… pour aboutir à des valeurs très variées.
Certains n'hésitent pas à évoquer une machine dont le tarif tournerait autour des 1 000 dollars et on ne peut pas dire que Valve ait été prompte à les démentir. La firme a simplement indiqué que la machine aura un prix « au niveau de ce que l'on trouve sur le marché PC ». Nous voilà bien avancés et une telle affirmation est clairement de nature à stopper toutes les rumeurs.
Blague à part, la chaîne Linus Tech Tips s'est à son tour essayée à l'estimation du prix de la Steam Machine, mais sa tentative est bien plus optimiste que la plupart de celles que l'on a pu voir jusque-là… sans être complètement délirante non plus et c'est donc pour cela que nous vous en parlons : en définitive, Linus arrive à la conclusion que Valve pourrait vendre sa machine à 699 dollars.
Pour y parvenir, Linus a simplement pris le tarif historique le plus bas de pièces qui se rapprochent autant que possible de ce que l'on pourra trouver dans la Steam Machine. Il arrive à plus ou moins 600/650 dollars, mais prend en compte le fait que Valve puisse se garde une marge d'environ 10 %. Il parvient alors à un tarif de 700 dollars qu'il passe sous le fameux seuil pour obtenir 699 dollars.
Notons que même si de nombreux composants ont eu tendance à augmenter ces derniers temps – on ne va pas vous la refaire avec la hausse de la DRAM et de la NAND – Valve aura aussi très certainement droit à des tarifs préférentiels et doit être en mesure de réaliser des économies d'échelle. Même si ça reste onéreux, ces 700 dollars sont tout de même moins effrayants.