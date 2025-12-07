Au moment d'annoncer la Steam Machine ainsi que le Steam Frame et le nouveau modèle de Steam Controller, Valve a « oublié » de préciser deux informations que l'on peut qualifir d'essentielles : le prix et la date de sortie des produits.

Pour la seconde information, nous n'avons encore qu'une fenêtre de lancement laquelle se rapproche d'ailleurs de jour en jour : le premier trimestre de l'année prochaine. Sans doute Valve a-t-elle prévue de nous en reparler au cours du CES 2026, début janvier à Las Vegas.

Pour la première information, on ne compte plus les essais des uns et des autres pour tenter de déterminer le coût de revient et, par voie de conséquence, le tarif que pourrait fixer Valve. Au-delà de ces approximations, Valve a juste indiqué que le prix sera « au niveau de ce que l'on trouve sur la marché PC ».