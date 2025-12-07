Les plus impatients d'entre vous ont maintenant un moyen – simpe et efficace – de concevoir leur propre Steam Machine, en attendant l'arrivée du modèle authentique signé Valve.
Sur le papier, les composants intégrés par Valve à son mini-PC prévu pour le salon – la déjà fameuse Steam Machine – n'ont rien de vraiment extraordinaire. Tous ne sont pas disponibles au détail, mais on peut trouver des pièces assez proches pour concevoir une machine pas si différente que ça.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Le « DIY Gabe Cube »
Au moment d'annoncer la Steam Machine ainsi que le Steam Frame et le nouveau modèle de Steam Controller, Valve a « oublié » de préciser deux informations que l'on peut qualifir d'essentielles : le prix et la date de sortie des produits.
Pour la seconde information, nous n'avons encore qu'une fenêtre de lancement laquelle se rapproche d'ailleurs de jour en jour : le premier trimestre de l'année prochaine. Sans doute Valve a-t-elle prévue de nous en reparler au cours du CES 2026, début janvier à Las Vegas.
Pour la première information, on ne compte plus les essais des uns et des autres pour tenter de déterminer le coût de revient et, par voie de conséquence, le tarif que pourrait fixer Valve. Au-delà de ces approximations, Valve a juste indiqué que le prix sera « au niveau de ce que l'on trouve sur la marché PC ».
Tous les fichiers 3D sont en accès libre
Forcément, de telles « précisions » ne sont pas de nature à satisfaire les plus impatients. Il en est qui ont donc décidé de se lancer dans « l'aventure » Steam Machine sans attendre Valve.
Plusieurs spécialistes du DIY (pour « Do It Yourself » ou « faites-le vous-même ») ont ainsi relevé le défi de concevoir leur propre SteamMAchine et l'un des projets les plus aboutis est celui présenté par la chaîne Youtube stand_up_g4m3r qui ne se contente pas de lister les composants nécessaires à la configuration.
Non, au travers d'une vidéo d'un peu plus de huit minutes, une véritable Steam Machine dont le châssis a été imprimé en 3D nous est présenté. Mieux, tous les fichiers pour recréer vous-mêmes, à la maison, les différentes parties du boîtier sont disponibles, et ce, gratuitement.
Il ne vous reste plus qu'à accéder à une imprimante 3D et à acheter les éléments de configuration retenus par la chaîne pour assembler votre propre machine sans avoir à attendre Valve.