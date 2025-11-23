Valve et sa Steam Machine aiguisent les appétits, même si utilisateurs et créateurs d'accessoires ne savent pas encore trop sur quel pied danser.
Plus de deux jours sans parler de la Steam Machine, avouez que ça vous manquait ? Une petite information en provenance de l'accessoiriste JSAUX vient relancer la machine… et pas n'importe comment.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Une Steam Machine personnalisable
Il y a maintenant dix jours, Valve a surpris son monde en faisant la passe de trois avec l'annonce de nouveaux appareils prévus pour le début de l'année 2026. Il y a le Steam Frame, un casque de réalité virtuelle, le Steam Controller, un gamepad nouvelle génération, et la Steam Machine.
Cette dernière est assurément le produit qui a fait couler le plus d'encre et ce n'est pas terminé alors que se posent toujours les questions de la date exacte de son lancement et, plus important encore, de son positionnement tarifaire, tout le monde espérant – sans forcément trop y croire – que Valve parviendra à être extrêmement agressif sur ce point.
La Steam Machine se distingue par son objectif d'être un PC simple d'accès prévu pour le salon, par la présence d'une connectique sans-fil pour quatre Steam Controller et par la personnalisation possible de sa façade. Si Valve a bien expliqué qu'elle proposerait tous ce qu'il faut pour dessiner sa propre façade, elle a aussi précisé qu'elle ne vendrait pas directement de façades.
JSAUX hésite encore entre encre et pixels
Qu'à cela ne tienne, d'autres fabricants ont plus ou moins déjà indiqué qu'ils se chargeraient eux-mêmes de produire des façades personnalisées en laissant un certain nombre d'options à la discrétion des usagers.
L'un de ces fabricants n'est autre que le spécialiste de l'accessoires JSAUX. Sur Reddit et sur la plateforme X, JSAUX a notamment présenté deux designs de sa façade personnalisée avec cette question « pixels ou encre » pour sonder les usagers et leurs désirs pour une face avant en mesure d'afficher du contenu comme Valve a pu le montrer lors de ses démos.
JSAUX nous a déjà habitué à proposer des lignes complètes de produits, on peut donc supposer que la personnalisation de la façade ne se limitera pas à ce choix entre « pixels ou encore », mais rien n'a encore été mis en place sur le site d'un fabricant qui cherche visiblement à sonder sa communauté alors que le succès de la Steam Machine est encore loin d'être acquis.
Le Compagnon Cube signe son retour
Dans un autre registre, la société Dbrand est allée encore plus loin avec une skin complète et originale pour la Steam Machine. La skin semble ici être un ensemble d'éléments pour complètement changer l'apparence du produit.
Dbrand n'en est pas à son coup d'essai en la matière et la société propose par exemple à la vente des skins complètes pour les différentes versions de la PlayStation 5 ou des diverses Xbox Series. De multiples coques sont aussi en vente pour une large variété de smatphones et Dbrand entend donc bien ne pas manquer le train Steam Machine.
Pour l'heure, une seule skin Steam Machine est présentée, mais pas n'importe laquelle : elle est à l'image du Compagnon Cube du jeu Portal. Un Compagnon Cube décliné à toutes les sauces depuis la sortie du jeu en 2007 – déjà ! – mais dans le cas présent, pas certain que ce soit la meilleure idée du monde : nous n'avons qu'une vue très imparfaite de la chose, mais des questions se posent.
Par exemple, les ports USB en façade semblent très difficiles d'accès avec un port très enfoncé et le second avec une découpe pour le moins « originale ». Il faudra attendre d'en savoir plus pour se prononcer, mais attention, les skins Dbrand ne sont pas données quand il s'agit de repenser ainsi complètement le design d'un produit.