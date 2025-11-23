Il y a maintenant dix jours, Valve a surpris son monde en faisant la passe de trois avec l'annonce de nouveaux appareils prévus pour le début de l'année 2026. Il y a le Steam Frame, un casque de réalité virtuelle, le Steam Controller, un gamepad nouvelle génération, et la Steam Machine.

Cette dernière est assurément le produit qui a fait couler le plus d'encre et ce n'est pas terminé alors que se posent toujours les questions de la date exacte de son lancement et, plus important encore, de son positionnement tarifaire, tout le monde espérant – sans forcément trop y croire – que Valve parviendra à être extrêmement agressif sur ce point.