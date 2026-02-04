C'est la surprise du chef lors de l'appel aux investisseurs d'AMD : Lisa Su a confirmé noir sur blanc que la nouvelle console de salon de Valve était "en bonne voie" pour une expédition en ce début d'année.
C'est une phrase qui risque de faire trembler Sony et Microsoft, glissée presque anodinement au milieu d'une présentation de résultats financiers. Alors que tous les regards étaient tournés vers les performances des serveurs EPYC et l'IA, Lisa Su, la PDG d'AMD, a lâché une information capitale concernant l'avenir du hardware gaming.
Loin des rumeurs habituelles qui entourent le Steam Deck 2, c'est bien la « Steam Machine » qui refait surface. Une résurrection attendue pour une gamme de produits que l'on croyait enterrée depuis 2015, mais qui, forte du succès du Steam Deck, semble avoir trouvé une seconde jeunesse dans les laboratoires de Valve.
Une confirmation officielle d'un calendrier serré
L'information nous vient directement de la source la plus fiable possible : la direction d'AMD elle-même. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre (Q4), Lisa Su a déclaré : « D'un point de vue produit, Valve est en bonne voie pour commencer à expédier sa Steam Machine propulsée par AMD au début de cette année ».
Cette déclaration, rapportée par nos confrères de VideoCardz, ne laisse que peu de place au doute. Contrairement aux fuites habituelles basées sur des dataminings de pilotes Linux, nous avons ici une validation industrielle. Le calendrier est agressif : probablement au premier trimestre 2026.
AMD a par ailleurs profité de l'occasion pour clarifier la feuille de route de son autre partenaire majeur, Microsoft. Le SoC semi-personnalisé de la prochaine Xbox progresserait bien, mais pour un lancement visé en 2027. Valve a donc le champ libre pour occuper l'espace médiatique et commercial cette année.
Zen 4 et RDNA 3 : La puissance d'un PC dans une boîte
Si les spécifications exactes restent sous embargo, les bribes d'informations techniques et l'état actuel de l'offre d'AMD permettent de dresser un portrait-robot crédible de la machine. Pour réussir là où la première génération a échoué, Valve ne peut plus se contenter de laisser des constructeurs tiers (Alienware, Zotac) bricoler des configurations disparates.
Cette nouvelle Steam Machine devrait embarquer un APU semi-custom combinant l'architecture CPU Zen 4 et une partie graphique RDNA 3. C'est un saut générationnel majeur par rapport au Steam Deck (Zen 2 / RDNA 2). L'objectif est clair : offrir une expérience 4K ou 1440p solide dans le salon, capable de rivaliser avec les consoles actuelles tout en offrant la flexibilité du catalogue Steam.
L'utilisation de la mémoire unifiée et d'un facteur de forme plus large que le Deck permettrait à AMD de pousser les fréquences et le TDP bien au-delà des 15W de la console portable, garantissant des performances capables de faire tourner les derniers AAA sans compromis majeur.
Le pari risqué de la reconquête du salon
Pourquoi revenir sur le marché des consoles de salon après le fiasco de 2015 ? La réponse tient en un mot : SteamOS. À l'époque, l'OS basé sur Linux était famélique, incompatible avec la majorité des jeux et instable. Aujourd'hui, grâce à la couche de compatibilité Proton et au travail titanesque réalisé pour le Steam Deck, la situation est radicalement différente.
Valve dispose désormais d'un écosystème logiciel mature. Une Steam Machine en 2026 n'est plus un PC Linux obscur, mais une console « plug-and-play » donnant accès instantanément à des milliers de titres déjà optimisés. C'est une attaque frontale contre le modèle fermé des consoles traditionnelles : ici, pas d'abonnement pour jouer en ligne, et une ludothèque qui vous suit du PC à la TV.
Reste la question du positionnement tarifaire. Si Valve applique la même stratégie agressive que pour le Deck, en subventionnant le matériel grâce aux ventes de jeux, cette Steam Machine pourrait devenir le cauchemar des constructeurs de mini-PC et une alternative sérieuse aux PS5 et Xbox Series, qui entament la seconde moitié de leur cycle de vie.
Avec cette annonce, AMD et Valve s'apprêtent à redéfinir la frontière entre le PC et la console de salon. Si la promesse technique est alléchante, Valve devra prouver qu'elle a appris de ses erreurs passées en matière de distribution et de marketing.