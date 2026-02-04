Pourquoi revenir sur le marché des consoles de salon après le fiasco de 2015 ? La réponse tient en un mot : SteamOS. À l'époque, l'OS basé sur Linux était famélique, incompatible avec la majorité des jeux et instable. Aujourd'hui, grâce à la couche de compatibilité Proton et au travail titanesque réalisé pour le Steam Deck, la situation est radicalement différente.