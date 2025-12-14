La flambée actuelle du prix de la mémoire vive met les stratèges de l'entreprise dans une position délicate. Comment annoncer un prix de vente attractif quand le coût de fabrication fluctue de semaine en semaine ? Valve se retrouverait donc avec une annonce historique entre les mains, mais dans l'incapacité de la faire tant que la facture finale de sa console, estimée entre 700 et 1 000 dollars, n'est pas gravée dans le marbre. Un comble pour une entreprise qui maîtrise le temps comme nulle autre.