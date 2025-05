Les (vieux) gamers s'en souviennent encore, l'année 1998 était marquée par la sortie d'un certain Half-Life sur PC. Un FPS futuriste mettant en scène le scientifique Gordon Freeman, adepte de la téléportation, qui devra se battre contre des créatures extraterrestres accidentellement apparues dans le complexe. Il faudra attendre 2004 pour voir débarquer Half-Life 2, et depuis… plus rien. En effet, voilà plus de 20 ans que les joueurs attendent Half-Life 3.