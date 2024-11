Très impressionnant, le résultat proposé par Half-Life 2 RTX n'est donc pas encore pour tout de suite, et hélas, NVIDIA ne communique d'ailleurs même pas de date de sortie. Il faudra être patient.

En revanche, il est déjà possible (et vivement conseillé) de rendre une petite visite à la page Steam de Half-Life 2. En effet, pour ceux qui n'auraient pas encore la merveille de Valve dans leur ludothèque, il est possible de l'ajouter, ce week-end seulement, sans bourse délier. Vous l'ajoutez, et Half-Life 2 est définitivement associé à votre ludothèque.

Il ne vous restera plus qu'à attendre la sortie du mod RTX pour profiter du jeu dans les meilleures conditions possibles. Notez bien que Half-Life 2 intègre à présent les Épisode 1 et Épisode 2, lancés en 2006 et 2007 pour prolonger le plaisir. De plus, Half-Life 2 RTX sera automatiquement disponible pour vous… lorsqu'il sera officiellement lancé.