Half-Life 2 va avoir droit à une cure de jouvence version RTX et DLSS 3

Pour le moment, le développement ne fait que commencer, et il est même possible de rejoindre Orbifold. Un appel à candidatures a été lancé sur le site officiel, mais il faut avoir une solide expérience dans le domaine du modding ainsi que dans l'art 3D pour espérer faire partie de l'aventure.

On nous promet notamment des textures dotées de huit fois plus de pixels que dans le jeu d'origine, 20 fois plus de détails sur la combinaison de Freeman, ou encore de voir le tissage autour des articulations ainsi que les interactions entre les éléments plastiques et métalliques.

« Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project est développé par quatre des meilleures équipes de mods de Half-Life 2 […]. En utilisant la dernière version de RTX Remix, les moddeurs reconstruisent les matériaux avec les propriétés du PBR (Physically Based Rendering), ajoutent des détails géométriques supplémentaires grâce à l'éditeur Hammer de Valve, et exploitent les technologies de NVIDIA comme le ray-tracing complet, le DLSS 3, Reflex et RTX 10 […] », peut-on lire sur le site de NVIDIA.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project ne dispose d'aucune fenêtre de sortie. Mentionnons enfin que NVIDIA a profité de cette annonce pour dévoiler le DLSS 3.5, détailler les modifications qui vont être apportées à l'ACE (Avatar Cloud Engin) et annoncer la liste des jeux Xbox Games Pass qui rejoindront prochainement GeForce NOW.