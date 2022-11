Portal avec du ray tracing, ça arrive très vite !

Une liste des spécifications recommandées est d'ailleurs disponible. Pour profiter du RTX en 1080p à 60 images par seconde sur Portal, une « simple » NVIDIA GeForce RTX 3080 accompagnée d'un processeur Ryzen 5 3600 ou Intel i7-9700K fera visiblement l'affaire. Pour passer en 4K et profiter de graphismes encore supérieurs, il faudra être l'heureux possesseur d'une RTX 4080 et d'un CPU encore plus musclé. En dessous d'une RTX 3060, il faudra se contenter de 30 images par seconde, même avec DLSS 2. Ce DLC est donc très gourmand sur le papier et réclame de disposer de 25 Go d'espace de stockage.