Portal : Prelude RTX arrive gratuitement sur Steam ! Merci NVIDIA

Pour rappel, Portal : Prelude est un mod réalisé par des fans, sorti en 2008 et se plaçant, comme son nom l'indique, en tant que préquelle à l'histoire du jeu cultissime de Valve, avant même que GLaDOS soit en charge du complexe. Acclamé tant par la critique que par la communauté, il proposait une dizaine d'heures de jeu entièrement doublées et vingt salles de tests proposant des mécaniques encore plus recherchées que dans le jeu original.