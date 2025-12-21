Console performante tout en étant particulièrement accessible, la dernière version du Steam Deck LCD tire sa révérence.
Lancé il y a maintenant plus de trois ans, le Steam Deck était initialement une console portable dotée d'un « basique » de technologie LCD. Valve a indiqué ne plus produire cette référence qui, du même coup, signe la fin de la disponibilité de la version 256 Go.
Fin de production pour la pionnière
Depuis la sortie du Steam Deck OLED, il y a un peu plus de deux ans, Valve a basculé le gros de sa production de consoles portables vers ce modèle doté d'un écran de grande qualité.
Deux des trois modèles de Steam Deck se retrouvaient équipés de la dalle OLED, les versions 512 Go SSD et 1 To SSD. Seule la version équipée d'un petit espace de stockage (SSD de 256 Go) conservait la dalle LCD afin de proposer un modèle à petit prix : au dernier pointage, il suffisait effectivement de débourser 419 euros pour acquérir une console qui constituait – malgré des lacunes évidentes – un point d'entrée relativement bon marché.
Il fallait certes faire avec un écran plus petit (7 pouces au lieu de 7,6) et de moinre qualité. Il fallait donc aussi se contenter d'un espace de stockage de 256 Go et la capacité de la batterie était inférieure (40 Wh contre 50), mais aucun fabricant ne proposait de console de cette qualité à ce niveau de prix.
Un ticket d'entrée à 569 euros maintenant
Hélas, tout a donc une fin et alors que les deux autres modèles de Steam Deck sont toujours disponibles « sous 6 à 10 jours ouvrés », il n'est tout simplement plus possible de commander de Steam Deck LCD 256 Go sur le site de Valve.
Il y a encore quelques jours, la note ajoutée par Valve avait mis la pluce à l'oreille et la firme indiquait déjà ne plus produire cette version de sa console : « Nous ne produisons plus le modèle Steam Deck LCD 256 Go. Une fois épuisé, il ne sera plus disponible ». Se posait alors la question de la taille de ces stocks du petit modèle de Steam Deck. Au moment de cette annonce par Valve, il était encore possible de le commander.
En quelques jours, les choses se sont cependant précipitées et en lieu et place d'un bouton « Acheter maintenant » au niveau du Steam Deck LCD 256 Go, c'est donc un bouton « Rupture de stock » qui est maintenant visible. Problème, sans ajustement tarifaire des autres vesions, cela veut dire qu'il faut maintenant être en mesure de payer 569 euros (OLED, 512 Go) ou 679 euros (OLED, 1 To) pour acquérir un Steam Deck. Inflation quand tu nous tiens…