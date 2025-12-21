Deux des trois modèles de Steam Deck se retrouvaient équipés de la dalle OLED, les versions 512 Go SSD et 1 To SSD. Seule la version équipée d'un petit espace de stockage (SSD de 256 Go) conservait la dalle LCD afin de proposer un modèle à petit prix : au dernier pointage, il suffisait effectivement de débourser 419 euros pour acquérir une console qui constituait – malgré des lacunes évidentes – un point d'entrée relativement bon marché.

Il fallait certes faire avec un écran plus petit (7 pouces au lieu de 7,6) et de moinre qualité. Il fallait donc aussi se contenter d'un espace de stockage de 256 Go et la capacité de la batterie était inférieure (40 Wh contre 50), mais aucun fabricant ne proposait de console de cette qualité à ce niveau de prix.